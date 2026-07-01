احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی از واگذاری ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی این استان در قالب ۱۰ پروژه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۰۶ مگاوات برق در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با هدف بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های اقلیمی منطقه و در راستای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک، فرآیند واگذاری اراضی برای این طرح‌های کلان با جدیت و تسریع در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های اصلی این مدیریت است، اظهار داشت: در سال گذشته، تعداد ۱۰ مورد واگذاری اراضی ملی در سطح استان به مساحت مجموع ۳۰۹ هکتار برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نهایی و به متقاضیان تحویل داده شده است.

شهرکی تصریح کرد: این پروژه‌ها که با ظرفیت نهایی ۲۰۶ مگاوات برنامه‌ریزی شده‌اند، نقش بسزایی در تقویت شبکه برق استان و حرکت به سوی توسعه پایدار ایفا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تابش بی‌نظیر خورشید در سیستان و بلوچستان یک فرصت استثنایی محسوب می‌شود، تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار دارد و روند واگذاری اراضی برای متقاضیان این بخش با تسهیل‌گری در دستور کار این مدیریت است.