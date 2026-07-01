ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در گفت و گو با خبرنگار مهر و در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با اشاره به آیه شریفه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» بر وظیفه همگانی دفاع از خون امام شهید تأکید کرد و همگان را به حضور پرشور در آیین تشییع دعوت کرد.

امام جمعه زهک اظهار کرد: این آیه مبارکه به ما می‌آموزد که شهیدان راه حق، زنده و نزد پروردگارشان از نعمات الهی بهره‌مندند.

وی بیان کرد: امروز وظیفه یکایک ما دفاع از خون آقا و مولایمان، امام شهیدمان است؛ بر این اساس، اکنون که پس از مدت‌ها انتظار، مراسم تشییع حضرت آقا برگزار می‌شود، بر تمامی آنان که توانایی حضور دارند، تکلیف است که خود را به این تشییع باشکوه برسانند.

حجت الاسلام راشکی افزود: همه ما همواره آرزو داریم که در عصر امام حسین (ع)می‌زیستیم تا نام خود را در شمار سیاهی لشکر آن حضرت ثبت کنیم؛ امروز نیز باید نام خویش را به عنوان سیاهی لشکر در مراسم تشییع آقا شهیدمان به ثبت برسانیم.

وی ادامه داد: در زمان تشییع پیکر مطهر امام راحل، بیش از ده میلیون نفر از اقشار مختلف مردم در حالی شرکت کردند که جمعیت ایران از چهل میلیون نفر فراتر نمی‌رفت؛ اینک که جمعیت ایران اسلامی از نود میلیون تن گذشته است، بی‌شک باید تشییع امام شهید به مراتب پرشکوه‌تر و عظیم‌تر رقم بخورد و حماسه‌ای جاودان در تاریخ انقلاب ثبت شود.

امام جمعه زهک در پایان بیان کرد: لذا از یکایک مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار استان سیستان و بلوچستان دعوت می کنیم؛ هرکس در حد بضاعت و توانایی خویش، نهایت همت خود را به کار گیرد تا بتواند در این مراسم تشییع عظیم حضور یابد و بدین‌وسیله دین خود را به ساحت قدسی آن شهید والامقام ادا نماید؛ بی‌گمان این حضور پرشور، برگ زرینی در کارنامه افتخارات استان و تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید خواهد بود؛ این حماسه بزرگ، صفحه درخشانی در تاریخ ملت ایران خواهد بود.