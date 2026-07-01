به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌ زایی صبح چهارشنبه به خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی و تجهیزاتی حوزه آموزش سیستان و بلوچستان، گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی با رویکرد عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای یادگیری و ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل در سال جاری است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه تأمین تجهیزات سرمایشی مدارس افزود: طی ماه‌های اخیر ۶۰۰ دستگاه کولر گازی در مدارس استان توزیع شده و در ادامه نیز ۵۰۰ دستگاه دیگر ویژه مدارس و مراکز برگزاری امتحانات نهایی تأمین و نصب خواهد شد تا شرایط مناسب‌تری برای برگزاری آزمون‌ها و فعالیت‌های آموزشی فراهم شود.

لک‌زائی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری مطلوب از تجهیزات جدید مستلزم تقویت زیر ساخت‌ های برق مدارس است، افزود: اصلاح، بهسازی و افزایش ظرفیت شبکه برق مدارس به‌ویژه مراکز آزمون، نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان است و انتظار می‌رود این موضوع با اولویت ویژه دنبال شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان از آغاز اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: نصب پنل‌های خورشیدی در ۷۸۰ مدرسه استان در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش پایداری برق مدارس و حمایت از محیط زیست نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری مراکز آموزشی به‌ویژه مدارس محل برگزاری امتحانات نهایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: همزمان با توسعه زیرساخت‌های فنی طرح شهید عجمیان نیز برای چهارمین سال متوالی با هدف بهسازی، شاداب‌سازی، زیباسازی و رنگ‌آمیزی فضاهای آموزشی در حال اجراست و امسال حدود ۶ هزار کلاس درس در سراسر استان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت تا محیط آموزشی مطلوب‌تری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

لک‌زائی همچنین به توسعه فضاهای ورزشی استاندارد در مدارس اشاره کرد و گفت: استانداردسازی ۷۲ سالن ورزشی مدارس استان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیت‌بدنی و افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش خواهیم کرد زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان از فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و مجهز بیش از پیش فراهم شود.