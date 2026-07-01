سالانه ۵ میلیارد دلار از مرزهای آذربایجان غربی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه چهارشنبه شب در آیین رونمایی از پوستر روز ملی صنعت، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی رتبه برجسته تجارت مرزی کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات از مرزهای استان انجام می‌شود که حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به تولیدات خود استان است.

وی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۱۱ میلیون تن کالا از مرزهای استان صادر شد و بیش از ۷۰ هزار کامیون در این بخش فعالیت داشتند.

۳۰ درصد طلای کشور در آذربایجان غربی تولید می شود

خیرخواه اضافه کرد: همچنین نزدیک به ۳۰ درصد طلای کشور در آذربایجان‌غربی تولید می شود و این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کند.

وی اضافه کرد: برخلاف تصور برخی که آذربایجان ‌غربی را صرفا استانی کشاورزی می‌دانند، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان ۱۷ درصد و سهم صنعت ۲۵ درصد است،بنابراین آذربایجان‌غربی یک استان صنعتی محسوب می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل صمت استان گفت: توسعه زنجیره تولید با محوریت صنایع نساجی، خودروسازی با محوریت سنگین و تریلی‌سازی، صنایع معدنی به‌ویژه طلا و مس و صنایع غذایی در دستور کار قرار دارد.

خیرخواه در بخش معدن نیز از صدور ۴۰ مجوز جدید خبر داد و افزود: در این مدت چهار گواهی کشف و ۱۳ پروانه اکتشاف صادر شده و سه واحد بزرگ معدنی در حوزه طلا به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. همچنین مزایده ۱۷۰ محدوده معدنی برگزار شده و در نتیجه مزایده‌های سال گذشته، ۴۳ معدن در مسیر احیا و بازگشت به چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

۱۲ شهریور روز ملی صنعت در آذربایجان غربی برگزار می شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: با توجه به اینکه آیین اصلی روز ملی صنعت و معدن امسال در ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد، در آن مراسم با حضور میهمانان ملی از صنعتگران و فعالان اقتصادی که در شرایط حساس کشور ضمن حفظ تولید، زمینه توسعه واحدهای خود را نیز فراهم کرده‌اند، تجلیل خواهد شد.

خیرخواه با بیان اینکه ۶۱ درصد مصوبات سال گذشته ستاد تسهیل اجرایی شده است، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جدید اقتصادی به‌صورت مستمر بازتولید می‌شود و ادامه فعالیت صنایع نیازمند رفع این موانع است. در همین راستا هر هفته جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود و شبکه بانکی نیز همکاری مناسبی در این زمینه داشته است.

آذربایجان‌غربی در آستانه جهش بزرگ توسعه

استاندار آذربایجان‌غربی با اعلام دستاوردهای سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، از آغاز مرحله‌ای تازه در توسعه زیرساخت‌ها، صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری خبر داده و گفت: با حمایت‌های دولت و تدوین بسته‌ای از پروژه‌های راهبردی، آذربایجان ‌غربی در آستانه یک جهش تاریخی قرار گرفته است.

رضا رحمانی، با اشاره به دیدارها و جلسات تخصصی برگزار شده در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور، افزود: گزارش‌های ارائه شده درباره حوزه‌های مختلف استان مورد استقبال دکتر پزشکیان قرار گرفته و مقرر شد علاوه بر اعتبارات جاری، منابع ویژه‌ای برای اجرای پروژه‌های راهبردی اختصاص یابد.

تکمیل زیرساخت ها اولویت اصلی توسعه استان است

وی همچنین با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌ها اولویت اصلی توسعه استان است، خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهم انتقال برق، توسعه شبکه‌های آب، راه‌آهن، آزادراه‌ها، پایانه‌های مرزی و مراکز لجستیکی با شتاب در حال پیگیری بوده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، هیچ سرمایه‌گذاری در استان با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه نخواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و اقتصادی استان نیز اشاره کرد و افزود: توسعه معادن طلا و مس، اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌رو است.

رحمانی همچنین با دعوت از مدیران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای مشارکت جدی در این مسیر، اضافه کرد: امروز آذربایجان‌غربی در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند «تیک‌آف» توسعه را تجربه کند.

وی با اشاره به استفاده از منابع مالی جدید و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای مگاپروژه‌ها، افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فرصت‌های موجود، آینده‌ای متفاوت و درخور شأن مردم آذربایجان‌غربی رقم خواهد خورد.