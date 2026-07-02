به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ارتقای مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبدکاووس با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به بهره‌برداری رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعتی، اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و با بهره‌برداری از این طرح و اجرای مدول دوم، ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبدکاووس به هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: افزایش ظرفیت این تصفیه‌خانه، ضمن پشتیبانی از فعالیت پایدار واحدهای تولیدی، نقش مهمی در مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و حفظ محیط زیست منطقه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، برای اجرای این پروژه ۷۶۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که صرف خرید تجهیزات الکترومکانیکال، تحکیم بستر، عملیات اجرایی ساختمان و تأسیسات تصفیه‌خانه شده است.

طرح ارتقای مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبدکاووس از پروژه‌های مهم زیرساختی استان گلستان به شمار می‌رود که با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.