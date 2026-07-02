«سنت دشمن شکن» به مناسبت سالروز شهادت شهید محمد صدوقی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله شهید محمد صدوقی در یزد متولد شد و پدرش، آقا میرزا ابوطالب، از نوادههای مرحوم صدوق بزرگ بود که در عصر خود از روحانیان و مراجع معروف یزد به شمار میرفت.
در ۷ سالگی پدر و در ۹ سالگی مادر را از دست داد و با سرپرستی پسرعمویش میرزا محمد کرمانشاهی تحصیلات مقدماتیاش را در مدرسه عبدالرحیم خان یزد گذراند. برای ادامه تحصیلات راه قم را در پیش گرفت. اقامتی که بیستویک سال به طول انجامید. امام خمینی در آن زمان درعینحال که در تدریس فلسفه و عرفان و فقه و اصول، استاد اول قم شناخته میشد بهعنوان یک مبارز سیاسی هم شهرت داشت.
صدوقی جوان دو سه روز پس از ورود، امام خمینی را برای اولین بار دید و با هم آشنا شدند. کمکم این آشنایی به رفاقت و صمیمیت تبدیل شد. سال ۱۳۳۰، آیتالله جوان برای انجام کاری به یزد آمد؛ اما حاجآقا وزیری، از روحانیون سرشناس یزد، از او خواست که در یزد بماند و برای ماندن آیتالله دست به هر کاری زد. درنتیجه این اصرارها و تلاشها، آیتالله برای همیشه در یزد ماندگار شد.
پس از پیروزی انقلاب، به فرمان امام، امامت جمعه یزد را بر عهده گرفت و در این مدت کوتاه، اقدامات فرهنگی و عمرانی فراوانی از خود در این شهر به یادگار گذاشت. شاید همین اقدامات گسترده فرهنگی و محبوبیت و تأثیرگذاری او در میان مردم بود که خشم دشمنان انقلاب را علیه او برمیانگیخت.
وی چند بار مورد سوءقصد قرار گرفت و سرانجام در رمضان سال ۱۳۶۰ بعد از نماز پرشکوه جمعه، موردحمله منافقی سیاهدل قرار گرفت و در سن ۷۵ سالگی به شهادت رسید.
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