به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل در راستای وظایف ذاتی خود مبنی بر حفظ و صیانت از بهداشت عمومی و سلامت غذایی، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را اجرایی می کند.

این طرح نظارتی ویژه از پنجشنبه ۱۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۹ تیرماه سال جاری به مدت ۹ روز اجرا می‌شود و هدف آن تأمین سلامت زائران و عزاداران حاضر در مراسم است.

احمد شریعتی مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در این راستا، ۲۹ اکیپ ثابت و ۳۷ اکیپ سیار متشکل از ۳۹ نفر دکتر دامپزشک، ۴۰ نفر بازرس بهداشتی گوشت و ۸ نفر ناظر شرعی در سطح استان تهران و مسیرهای منتهی به مراسم استقرار می‌یابند.

وی در ادامه افزود: این اکیپ‌ها با تجهیزات کامل، بر فرایندهای مرتبط با تهیه، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و مواد غذایی در اماکن عمومی، مسیرهای تشییع و موکب‌های پذیرایی نظارت مستمر خواهند داشت.

ضمن اجرای این طرح، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه 1512 جهت رسیدگی به دامپزشکی استان اطلاع دهند.