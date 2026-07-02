به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان مازندران با بسیج تمامی ظرفیتهای نظارتی، قضایی و حمایتی خود، در کنار سایر دستگاههای مسئول، تمهیدات لازم را برای برگزاری منظم، امن و در شأن این مراسم باشکوه اتخاذ کرده است.
وی با بیان اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ نظم مراسم از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است، افزود: دادستانیهای سراسر استان با هماهنگی کامل با مراجع انتظامی، امنیتی و اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند تا ضمن پیشگیری از هرگونه اخلال احتمالی، زمینه برگزاری آرام، باشکوه و مردمی این مراسم فراهم شود.
دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: در این ایام، نظارتهای لازم بر مسیرهای تردد زائران، مبادی ورودی و خروجی استان و همچنین محلهای اسکان و استقرار کاروانهای اعزامی تشدید خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه اقدام خلاف قانون یا رفتارهای مخل نظم عمومی، برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
عالیشاه سوادکوهی همچنین با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی و امنیتی، نهادهای خدماترسان و مجموعههای مردمی، تصریح کرد: هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها، نقش مهمی در مدیریت مناسب حضور گسترده مردم دارد و دستگاه قضایی نیز با رویکرد حمایت از خدمترسانی به مردم و تأمین امنیت عمومی در کنار سایر نهادها حضور فعال خواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ حرمت و شأن این مراسم ملی و انقلابی، از مردم مؤمن و ولایتمدار استان خواست با رعایت نظم، همکاری با نیروهای انتظامی و توجه به توصیههای مسئولان، در برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی سهیم باشند.
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