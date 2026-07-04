حجت‌الاسلام صدراله اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر فرزانه و شهید اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای ادای احترام به مقام شخصیتی است که عمر خود را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، هدایت جامعه و ترویج ارزش‌های دینی سپری کرد.

وی افزود: حضور طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی و قدردانی از مجاهدت‌های رهبر شهید خواهد بود و می‌تواند پیام وحدت و انسجام ملت را به نمایش بگذارد.

مدیر حوزه علمیه مازندران با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در تبیین معارف دینی و انقلابی تصریح کرد: جامعه حوزوی همواره در صحنه‌های مهم کشور حضوری فعال داشته و انتظار می‌رود این بار نیز طلاب در کنار مردم، حضوری پرشور و منظم در آیین تشییع داشته باشند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: این مراسم صرفاً یک آیین بدرقه نیست، بلکه فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد، سیره و اندیشه‌های رهبر شهید و تأکید بر استمرار مسیر خدمت، وحدت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان مازندران، به‌ویژه طلاب حوزه‌های علمیه در سطوح مختلف، دعوت کرد با حضور در این مراسم، در پاسداشت مقام رهبر شهید و گرامیداشت یاد و خاطره ایشان مشارکت کنند.