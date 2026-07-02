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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

پس لرزه های جنگ ایران ادامه دارد؛ افزایش تورم در کره جنوبی

پس لرزه های جنگ ایران ادامه دارد؛ افزایش تورم در کره جنوبی

پس لرزه های جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنان در اقتصاد کشورهای جهان نمود پیدا می کند و این بار از افزایش نرخ تورم در کره جنوبی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تورم برای مصرف کنندگان در کره جنوبی طی ژوئن در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت؛ آماری که بالاترین میزان در دو سال و نیم گذشته را ثبت می کند.

بر اساس این گزارش، افزایش تورم در کره جنوبی ناشی از افزایش قیمت نفت پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شمار می رود.
این افزایش تورم، بزرگترین جهش از دسامبر ۲۰۲۳ به شمار می رود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید بی‌ثباتی ناشی از آن در منطقه از جمله بسته شدن تنگه هرمز که یک پنجم صادرات نفت جهان از طریق آن انجام می شود منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت و تنش در اقتصاد جهانی شد.

کد مطلب 6877208

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