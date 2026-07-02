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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

بلومبرگ: کشورهای اروپایی با پرداخت عوارض تنگه هرمز موافقت کرده‌اند 

بلومبرگ: کشورهای اروپایی با پرداخت عوارض تنگه هرمز موافقت کرده‌اند 

خبرگزاری بلومبرگ امروز اعلام کرد که چندین کشور اروپایی ایده پرداخت عوارض به ایران و عمان برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را پذیرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که چندین کشور مهم اروپایی با این ایده که کشتی‌های آنها در هنگام عبور از تنگه هرمز، به ایران و عمان عوارض بدهند، موافقت کرده‌اند و معتقدند که پرداخت این هزینه در پی جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اجتناب ناپذیر است.

همچنین برخی از مقامات عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز، گرچه در موضع‌گیری‌های رسمی خود، نظر متفاوتی ارائه می‌دهند؛ اما این ایده را به طور غیررسمی دنبال می کنند.

بر اساس این گزارش، میزان هزینه هایی که کشورها در هنگام عبور از تنگه هرمز خواهند پرداخت، هنوز نامشخص است، اما کشورهای اروپایی از مقامات ایرانی و عمانی خواسته اند که بین کشتی ها بر اساس ملیت تبعیض قائل نشوند.

عمان هفته گذشته به مقامات اروپایی اطلاع داد که بازگشت به وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز غیرممکن است و کشتی‌هایی که از این آبراه عبور می‌کنند، ممکن است با هزینه خدمات مربوط به رفع آلودگی تنگه و هزینه‌های ناوبری مواجه شوند.

کد مطلب 6877636

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    نظرات

    • رضا IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      14 21
      پاسخ
      اگر عوارض نگرفتی خون شهیدان پایمال کردید. این اروپایی های سر زرد باید به زانو درآورد
    • نادر IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      9 9
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      سلام باید با دنیای متخاصم این مرز و بوم و این آئین و دین که دشمنان قسم خورده به شیطان هستند تا ریشه هر که بر خلاف ارباب شیطانی آنها حرکت کند حتی اندیشه و فکر اعلام نشده را بخشکانند و زهی خیال باطل که خدا پشتیبان نور هدایت است و کافران شیطان پرست و مسافران آپستین و رژیم کودک کش صهیونیزم و ملحدان آن را درک نخواهند کرد.به قولی مگر نشنیدی از آن پیر استاد. که رحمت بر روان پاک او باد. چراغی را که ایزد بر فروزد. هرآن کس پف کند ريشش بسوزد
    • شیرازی IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      2 0
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      حاکمیت تنگه هرمز با ایرانه.وایران هر تصمیمی در مورد تنگه بگیره دنیا ملزم به انجام اون تصمیم هست
    • محمد IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      5 2
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      فقط با سرعت نور خود را برای ساخت کلاهک آماده کنید اما بدون سر و صدا
    • آرش IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
      0 0
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      خدا رو شکر و سپاس

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