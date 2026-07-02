به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که ادامه مجموعه چهارجلدی «تو زودتر بکش» به شمار می‌رود، به بررسی تحولات امنیتی و اطلاعاتی خاورمیانه در سال‌های انتفاضه دوم فلسطین و پس از آن می‌پردازد و با اتکا به اسناد، روایت‌ها و پژوهش‌های گسترده، تصویری از مهم‌ترین عملیات‌های مخفی و تصمیم‌های راهبردی در منطقه ارائه می‌دهد.

جلد چهارم این مجموعه با روایت عملیات انصاریه آغاز می‌شود؛ عملیاتی که به یکی از شکست‌های مهم نیروهای ویژه اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شد و پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم به همراه داشت. نویسنده نشان می‌دهد که پس از این رویداد، سازمان‌های امنیتی اسرائیل به‌تدریج از تکیه صرف بر منابع انسانی فاصله گرفتند و استفاده از فناوری‌های نوین، شنود الکترونیکی و اتاق‌های عملیات مشترک را در دستور کار خود قرار دادند.

بخش مهمی از کتاب به انتفاضه دوم فلسطین اختصاص دارد؛ دوره‌ای که پس از شکست مذاکرات صلح و افزایش تنش‌ها، موجی از خشونت و عملیات‌های متقابل میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل شکل گرفت. رونین برگمن در این بخش، ضمن مرور عملیات‌های انتحاری و واکنش‌های امنیتی، راهبرد ترورهای هدفمند را به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اسرائیل بررسی می‌کند و به پرونده‌هایی همچون ترور شیخ احمد یاسین، صلاح شحاده و دیگر فرماندهان گروه‌های فلسطینی می‌پردازد.

در ادامه، روایت کتاب از مرزهای فلسطین فراتر می‌رود و به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌رسد. نویسنده با پرداختن به نقش میر داگان در موساد، روند گسترش عملیات‌های اطلاعاتی این سازمان را تشریح می‌کند و به ماجراهایی مانند ترور عماد مغنیه در دمشق، عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای سوریه، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و شکل‌گیری جنگ سایبری با ویروس استاکس‌نت می‌پردازد. این بخش از کتاب، تصویری از تغییر شیوه‌های تقابل امنیتی در خاورمیانه و ورود فناوری به عرصه نبردهای اطلاعاتی ارائه می‌دهد.

در کنار روایت عملیات‌ها، نویسنده به پیامدهای سیاسی و اخلاقی این اقدامات نیز توجه دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا موفقیت‌های تاکتیکی در عرصه امنیت، لزوماً به دستاوردهای راهبردی منجر شده‌اند یا خیر. کتاب تلاش می‌کند ابعاد مختلف تصمیم‌هایی را که در سطوح عالی سیاسی و امنیتی اتخاذ شده‌اند، از منظر تاریخی و تحلیلی بررسی کند و تأثیر آنها را بر روند تحولات منطقه نشان دهد.

ترجمه فارسی این اثر را وحید خضاب انجام داده است. نثر روان و دقیق ترجمه، در کنار روایت شنیدنی علی عبدل‌پور اصل، موجب شده است نسخه صوتی کتاب نیز بتواند فضای پرتنش و مستند اثر را برای مخاطبان بازآفرینی کند. این کتاب صوتی از سوی نشر سماوا منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از طریق پلتفرم‌های قانونی عرضه کتاب‌های صوتی تهیه و شنیداری کنند.

کتاب «تو زودتر بکش» در زمان انتشار نسخه اصلی خود با استقبال گسترده مخاطبان و منتقدان روبه‌رو شد و در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. همچنین موفق به کسب جایزه ملی کتاب یهودی شد و از سوی رسانه‌ها و نشریاتی همچون نیویورک تایمز، اکونومیست و BBC History Magazine در فهرست بهترین کتاب‌های سال جای گرفت. انتشار نسخه صوتی جلد چهارم این مجموعه، فرصتی برای علاقه‌مندان به تاریخ معاصر خاورمیانه، مطالعات امنیتی و روایت‌های مستند از تحولات سیاسی و اطلاعاتی منطقه فراهم کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌شنوید:

فراتر از این، قتل‌های هدفمند، تأثیری که باید بگذارند را گذاشتند. به اواسط سال ۲۰۰۲ که رسیدیم، نتایج جنگ اسرائیل علیه تروریسم انتحاری، شروع به آشکار شدن کرد. تعداد اسرائیلی‌هایی که توسط بمب‌گذاران انتحاری کشته می‌شدند، نزولی شد. پس از آن که در ماه مارس، ماه سوم سال، هشتاد و پنج اسرائیلی کشته شدند، تعداد تلفات در ماه جولای، یعنی ماه هفتم، به هفت نفر، ماه آگوست، ماه هشتم، هفت نفر و سپتامبر، ماه نهم، به شش تن رسید.

با این حال گرچه تلاش‌های بی‌شماری صورت گرفت، تا تضمین شود که قاب‌بندی هدف به دقت انجام گرفته است، اما تلاش‌های بسیار کمتری صورت گرفت تا مشخص شود که سوژه تنهاست و شهروندانی بی‌گناه در نزدیک او قرار ندارند.