دست و پا زدن آمریکا برای منصرف کردن ایران از اخذ عوارض تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شد که آمریکا و عمان تلاش دارند از هر راه ممکن برای قانع کردن ایران به عدم اخذ عوارض عبور در تنگه هرمز استفاده کنند.

در همین رابطه آمریکا پیشنهاد آزادسازی بخشی از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج از کشور را مطرح کرده است.

وال استریت ژورنال اعلام کرد که ایران این پیشنهاد را رد کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در همین رابطه امروز گزارش داد که چندین کشور مهم اروپایی با این ایده که کشتی‌های آنها در هنگام عبور از تنگه هرمز، به ایران و عمان عوارض بدهند، موافقت کرده‌اند و معتقدند که پرداخت این هزینه در پی جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اجتناب ناپذیر است.

همچنین برخی از مقامات عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز، گرچه در موضع‌گیری‌های رسمی خود، نظر متفاوتی ارائه می‌دهند؛ اما این ایده را به طور غیررسمی دنبال می کنند.

بر اساس این گزارش، میزان هزینه هایی که کشورها در هنگام عبور از تنگه هرمز خواهند پرداخت، هنوز نامشخص است، اما کشورهای اروپایی از مقامات ایرانی و عمانی خواسته اند که بین کشتی ها بر اساس ملیت تبعیض قائل نشوند.

عمان هفته گذشته به مقامات اروپایی اطلاع داد که بازگشت به وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز غیرممکن است و کشتی‌هایی که از این آبراه عبور می‌کنند، ممکن است با هزینه خدمات مربوط به رفع آلودگی تنگه و هزینه‌های ناوبری مواجه شوند.