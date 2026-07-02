به گزارش خبرنگار مهر، ستار ناصری صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه کانون‌های تابستانی شهرستان ایلام، از آغاز فصل جدید فعالیت‌های تربیتی، مهارتی و آموزشی در این نهاد خبر داد و اظهار کرد: تابستان امسال با بهره‌گیری از ظرفیت ۵ کانون دائم با ظرفیت هر کانون ۲۰۰ نفر و قریب به ۶۰ کانون موقت در مساجد، مراکز نیکوکاری و دیگر موسسات همکار، پذیرای حدود ۷ هزار نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز هستیم.

ناصری با اشاره به رویکرد تحولی در برنامه‌های اوقات فراغت افزود: در این کانون‌ها، برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های اخلاقی، اعتقادی، قرآنی، هنرهای تجسمی و آوایی، همراه با اردوهای شاد و مفرح درون و برون‌استانی تدارک دیده شده است تا علاوه بر غنی‌سازی اوقات فراغت، شاهد رشد ابعاد مختلف شخصیتی نوجوانان باشیم.

قائم‌مقام کمیته امداد استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های درخشان مددجویان در عرصه‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: با عنایت الهی و با همت ۶۳ همیار قرآنی که خود از مددجویان تحت حمایت هستند، حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر معادل ۱۴۸ درصد از سهمیه پیش‌بینی شده در جشنواره قرآنی «باران وحی» شرکت کردند که این مشارکت گسترده، منجر به تخصیص یک میلیارد تومان جایزه به برگزیدگان استانی و کشوری شد.

وی همچنین کسب رتبه دوم کشوری در پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» با مشارکت بیش از ۲۱ هزار مددجوی قرآنی در ماه مبارک رمضان را از دیگر افتخارات برجسته استان برشمرد.

ستار ناصری با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی برای آینده مددجویان تصریح کرد: برنامه‌های ویژه کارآفرینی و مهارت‌آموزی برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در رشته‌های تخصصی نظیر هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، گرافیک، روزنامه‌نگاری، صنایع‌دستی خلاق و مهارت‌های تولیدی و کشاورزی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.