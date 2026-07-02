به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ در جریان سفر سردار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین (ع)، به همراه سردار آبروشن فرمانده قرارگاه شهید بروجردی و دانش‌ آموختگان دانشگاه امام حسین (ع) به شهرستان ماکو، از منطقه مرزی چشمه ثریا بازدید به عمل آمد.

در ادامه سفر سردار سید یحیی رحیم صفوی به شهرستان ماکو با حضور در بازارچه مرزی ساری‌سو، آخرین وضعیت این گذرگاه مرزی و ظرفیت‌های آن برای توسعه تجارت و معیشت مرزنشینان را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در ادامه برنامه‌های سفر سردار رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، و هیئت همراه به شهرستان ماکو از بخش‌های مختلف گمرک و پایانه مرزی بازرگان نیز بازدید کردند.

سردار سید یحیی رحیم صفوی در نشست مشترکی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آخرین وضعیت شهرستان، ظرفیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، سردار صفوی با اشاره به جایگاه ویژه ماکو در توسعه اقتصادی و امنیت ملی، بر ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد محلی، وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم تأکید کرد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ های مرزی را زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه منطقه دانست.