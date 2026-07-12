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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

وحدت ملی مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط جنگی است

وحدت ملی مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط جنگی است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: وحدت ملی، حمایت از رهبری و تقویت قدرت درون‌زا، مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی در مراسم سوم شهادت رهبر انقلاب که در حسینیه امدادگران عاشورا برگزار شد، حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و به شهادت رساندن رهبر انقلاب را بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی دشمن دانست و گفت: دشمن نه‌تنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه این اقدام موجب تقویت انسجام ملی و افزایش همبستگی ملت ایران شد.

وی تأکید کرد: وحدت ملی، حمایت از رهبری و تقویت قدرت درون‌زا، مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط جنگی است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر انقلاب، این مراسم را از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر دانست و افزود: حضور گسترده مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

سرلشکر رحیم صفوی افزود: این حضور نشان داد سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویاست و عملیات روانی و فشارهای دشمن نتوانسته این پیوند را تضعیف کند.

وی درباره جنگ اخیر علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی، برهم زدن انسجام داخلی و تغییر معادلات منطقه وارد این جنگ شدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: اگرچه کشور خسارت‌هایی متحمل شد و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند، اما دشمن نتوانست اراده ملت ایران، توان دفاعی و ساختار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

سرلشکر رحیم صفوی با اشاره به آثار راهبردی این حادثه، گفت: همان‌گونه که نهضت عاشورا الهام‌بخش آزادگان جهان شد، خون رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای این مسیر نیز موجب تقویت روحیه مقاومت در میان ملت‌های آزاده دنیا خواهد شد و تأثیر آن فراتر از مرزهای ایران خواهد بود.

وی با تاکید بر تداوم تهدیدهای دشمن گفت: کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و همه دستگاه‌ها باید با درک صحیح از شرایط، آمادگی لازم را حفظ کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا حمایت از رهبری، حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های اجتماعی را مهم‌ترین ضرورت امروز کشور دانست و افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است؛ از این‌رو حفظ انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی است.

سرلشکر رحیم صفوی تقویت قدرت درون‌زا را لازمه عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: اقتدار ملی تنها به توان دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه رضایت مردم، بهبود شرایط اقتصادی، توسعه تولید و افزایش سرمایه اجتماعی نیز از ارکان اصلی قدرت کشور است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، کنترل تورم، تقویت اشتغال و افزایش رفاه عمومی، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری جامعه و امنیت ملی دارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس کنونی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با اتکا به ایمان، وحدت و حضور مردم از بحران‌های متعدد عبور کرد و امروز نیز با حفظ انسجام ملی، تقویت قدرت داخلی و استمرار روحیه مقاومت، از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

کد مطلب 6885612
نفیسه عبدالهی

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