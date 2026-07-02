به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سعید اخلاقی، رئیس کمیته مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در شهرستان کرج، امروز در جمع خبرنگاران از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی در استان البرز همزمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: البرز به عنوان میزبان زائران استان‌های غربی و شمال‌غربی کشور، برای عبور و پذیرایی از جمعیت میلیونی عزاداران آماده شده است.

وی با اشاره به آمادگی گسترده استان البرز برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: استان البرز به عنوان استان معین و مسیر عبور زائران استان‌های غربی و شمال‌غربی کشور، در روزهای منتهی به مراسم تشییع، میزبان جمعیت قابل توجهی از عاشقان و ارادتمندان رهبر شهید خواهد بود که برای حضور در آیین تشییع ۱۵ تیرماه راهی تهران می‌شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس تقسیم کار انجام شده از سوی استانداری البرز، دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های مشخصی را در حوزه‌های اجرایی، خدماتی، فرهنگی و رسانه‌ای بر عهده گرفته‌اند، افزود: در بخش فرهنگی، رسانه‌ای و تولید محتوا نیز کمیته‌های تخصصی متعددی فعال شده و کارگروه‌های تولید محتوا، رسانه و فضای مجازی به صورت مستمر در حال برنامه‌ریزی و اجرای مأموریت‌های خود هستند.

سرهنگ اخلاقی ادامه داد: طی روزهای گذشته بیش از ۱۰ نشست اصلی و تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار شده و مجموعه‌هایی از جمله سپاه پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، حوزه هنری انقلاب اسلامی، روابط عمومی سپاه، صدا و سیما و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان در قالب یک همکاری منسجم، اقدامات مورد نیاز را دنبال کرده‌اند.

رئیس کمیته مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در شهرستان کرج با اشاره به تولید گسترده آثار فرهنگی و رسانه‌ای گفت: در این مدت تولید نماهنگ، پوستر، آثار هنری و محصولات محتوایی متنوع در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این تولیدات در سطح استان منتشر شده است. همچنین برنامه‌ریزی لازم برای اطلاع‌رسانی به زائران عبوری و آگاهی‌بخشی درباره خدمات اسکان و پذیرایی در البرز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه اسکان زائران در قالب «سامانه نثر» به شهروندان و زائران معرفی شده و اطلاع‌رسانی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت مردمی اسکان و میزبانی در سطح استان صورت گرفته است.

اخلاقی با بیان اینکه از ابتدای ورود به استان البرز در شهرستان نظرآباد تا خروج زائران از محدوده گرمدره، برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی متعددی اجرا خواهد شد، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی‌ها در دو محور راهنمایی زائران و تبیین منظومه فکری رهبر شهید انجام می‌شود و در این راستا مجموعه‌ای از فرمایشات و دیدگاه‌های ایشان با عنوان «آقای شهید ایران» در قالب طرح‌های گرافیکی و تبلیغاتی تهیه و در معابر شهری و محورهای مواصلاتی نصب شده یا در حال نصب است.

وی افزود: در انتخاب مضامین این آثار، موضوعات روز و مسائل مورد نیاز جامعه مدنظر قرار گرفته تا علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان و عموم مردم با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان فراهم شود.

رئیس کمیته مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در شهرستان کرج همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی در موکب‌ها و مراکز اسکان خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام است. در همین راستا پویش کتابخوانی «خط امین» با محوریت آثار و تألیفات رهبر شهید در موکب‌های مسیر اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با همکاری مؤسسه فضای مجازی سراج، پویش‌های مختلفی از جمله دل‌نوشته، دل‌گویه و مسابقات فرهنگی و رسانه‌ای طراحی شده تا امکان مشارکت گسترده مردم، به ویژه جوانان، در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی فراهم شود.

اخلاقی با تأکید بر اینکه مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد فضایی معنوی، فرهنگی و آگاهی‌بخش در سطح استان برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: تلاش ما این است که علاوه بر میزبانی شایسته از زائران، فرصتی برای بازخوانی و تبیین منظومه فکری رهبر شهید فراهم شود و نسل‌های مختلف جامعه بیش از گذشته با ابعاد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و انقلابی ایشان آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، کشور و رهبران خود وفادار هستند و در این مراسم نیز با حضور گسترده خود بار دیگر عشق، ارادت و پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب به نمایش خواهند گذاشت.

رئیس کمیته مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در شهرستان کرج افزود: بدون تردید این آیین یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر کشور خواهد بود و جلوه‌ای از وحدت، انسجام ملی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.