آمادگی کامل اصفهان برای بدرقه رهبر شهید؛۱۸۰نقطه در تهران میزبان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر پنجشنبه در حاشیه آخرین جلسه هماهنگی ستاد تشییع و بدرقه شهید قائد در اصفهان، با اشاره به بسیج دستگاه‌های اجرایی برای این رویداد ملی اظهار داشت: با هدف تسهیل در حضور پرشور مردم قدرشناس اصفهان در مراسم تشییع در تهران، برنامه‌ریزی‌های دقیقی در قالب کمیته‌های تخصصی انجام شده و تمامی نهادها در آماده‌باش کامل هستند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک و تسهیل در تردد اولویت اصلی ستاد است، افزود: راهبرد ما در این اعزام، کاهش تردد با خودروهای شخصی است؛ از همین رو متقاضیان می‌توانند برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق پیش‌فروش بلیط اتوبوس اقدام کنند. همچنین فرآیند ثبت‌نام برای کاروان‌های اعزامی در پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج سراسر استان فعال شده که علاوه بر هماهنگی اعزام، تمهیدات لازم برای اسکان و خدمات‌رسانی در تهران نیز برای ثبت‌نام‌کنندگان دیده شده است.

صالحی با اشاره به تدارکات رفاهی در مسیرهای مواصلاتی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌های شهرستان‌های در مسیر انجام شده است تا موکب‌های پذیرایی در طول محورهای منتهی به تهران برپا شوند. علاوه بر توزیع اقلام رفاهی، تدابیر ویژه‌ای برای تأمین آب آشامیدنی پایدار و استقرار تیم‌های بهداشتی، درمانی و واحدهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در طول مسیر پیش‌بینی شده تا زائران بدون دغدغه مسیر را طی کنند.

جانشین ستاد تشییع شهید قائد در استان اصفهان در خصوص نحوه اسکان زائران در پایتخت گفت: پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی با شهرداری تهران، مقرر شد کاروان‌های اعزامی از استان اصفهان در منطقه ۲ شهرداری تهران مستقر شوند. در همین راستا، ۱۸۰ نقطه شامل مساجد، حسینیه‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز عمومی در این منطقه آماده‌سازی شده است تا زائران بتوانند با سهولت در محل‌های اسکان حضور یابند.

وی در بخش پایانی توصیه‌های خود به زائران، ضمن تأکید بر رعایت مسائل ایمنی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت پیاده‌روی این مراسم و پیش‌بینی‌های جوی، از زائران درخواست داریم حتماً از کفش و پوشش مناسب استفاده کنند و تجهیزات ضروری از قبیل آب آشامیدنی، تغذیه مناسب، کلاه نقاب‌دار و کرم ضد آفتاب به همراه داشته باشند. چنانچه افرادی قصد عزیمت با خودروی شخصی را دارند، پیش از حرکت نسبت به سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند.

صالحی تأکید کرد: تمامی این برنامه‌ریزی‌ها در راستای تسهیل‌گری برای حضور مردم در این رویداد تاریخی است؛ چرا که مراسم تشییع شهید قائد همانند تمامی آیین‌های این‌چنینی، «مردم‌پایه» است و با محوریت حضور حماسی و پرشور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.