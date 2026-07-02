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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

حضور مهمانان خارجی از حدود ۱۰۰ کشور در آیین وداع با پیکر رهبر شهید

حضور مهمانان خارجی از حدود ۱۰۰ کشور در آیین وداع با پیکر رهبر شهید

سخنگوی وزارت خارجه گفت: از حدود ۱۰۰ کشور مهمانانی در سطح روسای دولت‌ها، روسای مجالس، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه دولت‌ها در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفتگویی تلفنی با شبکه خبر سیما اعلام کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب یک رویداد تاریخی و بسیار مهم برای ملت ایران و مردم منطقه و مسلمانان جهان تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مقامات رسمی، شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی برای شرکت در آیین وداع با پیکر رهبر شهید به ایران می‌آیند، گفت: از ۸ صبح جمعه مراسم ادای احترام و آیین وداع با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردم آغاز می‌شود تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: بعد از ظهر جمعه هم از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ مقامات عالی‌رتبه کشورها و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بقایی یادآور شد: از حدود ۱۰۰ کشور مهمان داریم که مهمانان شامل شخصیت‌های سیاسی، روسای دولت‌ها، روسای مجالس، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه دولت‌ها و تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی می‌شوند؛ لذا مراسم وداع و ادای احترام فردا جمعه از ۸ صبح شروع و تا عصر ادامه دارد.

کد مطلب 6877467
زهرا علیدادی

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