حضور مهمانان خارجی از حدود ۱۰۰ کشور در آیین وداع با پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفتگویی تلفنی با شبکه خبر سیما اعلام کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب یک رویداد تاریخی و بسیار مهم برای ملت ایران و مردم منطقه و مسلمانان جهان تلقی میشود.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مقامات رسمی، شخصیتها و گروههای مردمی برای شرکت در آیین وداع با پیکر رهبر شهید به ایران میآیند، گفت: از ۸ صبح جمعه مراسم ادای احترام و آیین وداع با حضور تعداد زیادی از شخصیتها و گروههای مردم آغاز میشود تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: بعد از ظهر جمعه هم از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ مقامات عالیرتبه کشورها و شخصیتهای سیاسی در این مراسم شرکت خواهند کرد.
بقایی یادآور شد: از حدود ۱۰۰ کشور مهمان داریم که مهمانان شامل شخصیتهای سیاسی، روسای دولتها، روسای مجالس، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه دولتها و تعداد زیادی از شخصیتها و گروههای مردمی میشوند؛ لذا مراسم وداع و ادای احترام فردا جمعه از ۸ صبح شروع و تا عصر ادامه دارد.
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