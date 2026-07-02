حضور مهمانان خارجی از حدود ۱۰۰ کشور در آیین وداع با پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفتگویی تلفنی با شبکه خبر سیما اعلام کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب یک رویداد تاریخی و بسیار مهم برای ملت ایران و مردم منطقه و مسلمانان جهان تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مقامات رسمی، شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی برای شرکت در آیین وداع با پیکر رهبر شهید به ایران می‌آیند، گفت: از ۸ صبح جمعه مراسم ادای احترام و آیین وداع با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردم آغاز می‌شود تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: بعد از ظهر جمعه هم از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ مقامات عالی‌رتبه کشورها و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بقایی یادآور شد: از حدود ۱۰۰ کشور مهمان داریم که مهمانان شامل شخصیت‌های سیاسی، روسای دولت‌ها، روسای مجالس، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه دولت‌ها و تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی می‌شوند؛ لذا مراسم وداع و ادای احترام فردا جمعه از ۸ صبح شروع و تا عصر ادامه دارد.