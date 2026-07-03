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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

استقبال از هیئت‌های ارشد ترکیه و گرجستان در تهران توسط وزیر علوم

استقبال از هیئت‌های ارشد ترکیه و گرجستان در تهران توسط وزیر علوم

 وزیر علوم از مقامات ارشد ترکیه و گرجستان که جهت شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده‌اند، استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از مقامات ارشد ترکیه و گرجستان که جهت شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده‌اند، استقبال کرد.

جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در نخستین بخش از سفر رسمی خود به تهران جهت شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب، با استقبال حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان، وارد پایتخت ایران شد.

در ادامه این سفر، میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان نیز که ویژه‌تر برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، با استقبال دکتر سیمایی وارد تهران شد. حضور این مقامات در ایران، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه مراسم مذکور در سطح بین‌المللی است.

کد مطلب 6878277
زهرا سیفی

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