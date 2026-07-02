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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

آمادگی پرستاران داوطلب برای ارائه‌ خدمات مشاوره سلامت

آمادگی پرستاران داوطلب برای ارائه‌ خدمات مشاوره سلامت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از آمادگی نزدیک به هزار پرستار داوطلب برای ارائه خدمات مشاوره سلامت به‌صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۴۰۳۰ همزمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی گفت: در راستای صیانت از سلامت شرکت‌کنندگان در این مراسم و با هدف ارتقای دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای، نظام مشاوره تلفنی پرستاری به‌ صورت شبانه‌روزی در سامانه ۴۰۳۰ فعال شده و نزدیک به یک‌هزار پرستار داوطلب در سراسر کشور آماده پاسخگویی به تماس‌های هموطنان هستند.

وی افزود: خدمات مشاوره‌ای این سامانه با تمرکز بر پیشگیری، آموزش و ارائه توصیه‌های مراقبتی در زمینه گرمازدگی، بیماری‌های عفونی فصلی، مدیریت مشکلات شایع ناشی از حضور در تجمعات و پاسخگویی به سؤالات سلامت شهروندان ارائه خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به حضور داوطلبانه پرستاران در این طرح اظهار کرد: پرستاران همواره در کنار مردم و در خط مقدم ارائه خدمات سلامت حضور دارند و این بار نیز با تکیه بر مسئولیت حرفه‌ای و تعهد انسانی خود، به‌صورت آنکال و ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاوره تخصصی به هموطنان هستند.

عبادی از شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت راهنمایی‌های سلامت، به‌ویژه در زمینه علائم گرمازدگی، بیماری‌های عفونی فصلی و مراقبت‌های مورد نیاز، با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفته و از خدمات رایگان مشاوره پرستاری بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مشاوره تلفنی پرستاری، علاوه بر ارتقای سواد سلامت، می‌تواند در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و ارائه به‌موقع توصیه‌های تخصصی نقش مؤثری ایفا کند.

کد مطلب 6877496
حبیب احسنی پور

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