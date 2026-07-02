آمادگی پرستاران داوطلب برای ارائه‌ خدمات مشاوره سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی گفت: در راستای صیانت از سلامت شرکت‌کنندگان در این مراسم و با هدف ارتقای دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای، نظام مشاوره تلفنی پرستاری به‌ صورت شبانه‌روزی در سامانه ۴۰۳۰ فعال شده و نزدیک به یک‌هزار پرستار داوطلب در سراسر کشور آماده پاسخگویی به تماس‌های هموطنان هستند.

وی افزود: خدمات مشاوره‌ای این سامانه با تمرکز بر پیشگیری، آموزش و ارائه توصیه‌های مراقبتی در زمینه گرمازدگی، بیماری‌های عفونی فصلی، مدیریت مشکلات شایع ناشی از حضور در تجمعات و پاسخگویی به سؤالات سلامت شهروندان ارائه خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به حضور داوطلبانه پرستاران در این طرح اظهار کرد: پرستاران همواره در کنار مردم و در خط مقدم ارائه خدمات سلامت حضور دارند و این بار نیز با تکیه بر مسئولیت حرفه‌ای و تعهد انسانی خود، به‌صورت آنکال و ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاوره تخصصی به هموطنان هستند.

عبادی از شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت راهنمایی‌های سلامت، به‌ویژه در زمینه علائم گرمازدگی، بیماری‌های عفونی فصلی و مراقبت‌های مورد نیاز، با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفته و از خدمات رایگان مشاوره پرستاری بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مشاوره تلفنی پرستاری، علاوه بر ارتقای سواد سلامت، می‌تواند در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و ارائه به‌موقع توصیه‌های تخصصی نقش مؤثری ایفا کند.