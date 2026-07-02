به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسین حاجی‌میرزایی در جلسه صبحگاه نظارت بر درمان که با حضور بازرسان و ناظران حوزه درمان سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به اقدامات گسترده وزارت بهداشت در صیانت از سلامت مردم، اظهار کرد: مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور درمانی از اولویت‌های جدی حوزه نظارت بر درمان است و در این راستا طی سال گذشته، ۲۶۸۰ مؤسسه و مرکز غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های مسئول شناسایی، تعطیل و پلمب شدند.

وی افزود: این اقدامات با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، فراجا، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از فعالیت افراد و مراکزی است که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی و صلاحیت‌های حرفه‌ای، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، همچنین به بررسی یکی از پرونده‌های مهم کشوری در صبحگاه نظارت این هفته اشاره کرد و گفت: پرونده یکی از شرکت‌های بزرگ که از طریق بازاریابی شبکه‌ای و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به مداخله در امور درمانی می‌کرد، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این شرکت با بهره‌گیری از شیوه‌های تبلیغاتی و ارائه ادعاهای درمانی فاقد پشتوانه علمی، در حوزه سلامت فعالیت می‌کرد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات قانونی، دفتر این شرکت در یکی از استان‌های کشور پلمب شد.

حاجی‌میرزایی ادامه داد: مالک این شرکت نیز برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است و روند رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت رصد مستمر فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: گسترش فضای مجازی و تنوع بسترهای تبلیغاتی، ضرورت هوشیاری بیشتر نهادهای نظارتی را دوچندان کرده است. برخی افراد و مجموعه‌ها با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و انتشار مطالب غیرعلمی یا گمراه‌کننده، اقدام به ارائه خدمات درمانی، مشاوره‌ای یا فروش محصولات با ادعاهای درمانی می‌کنند که می‌تواند سلامت افراد را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به نقش مهم گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات، افزود: همکاری شهروندان و اطلاع‌رسانی به موقع درباره فعالیت افراد و مراکز فاقد مجوز، نقش مؤثری در ارتقای نظارت‌ها و پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی دارد.