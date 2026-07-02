اسناد جدید تخریب بزرگترین مجتمع نفتی رژیم صهیونیستی در حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سند مربوط به کابینه رژیم صهیونیستی که توسط شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم به دست آمده است، در اولین اعتراف رسمی، به حجم عظیم فاجعه صنعتی که بزرگترین مجتمع پالایش نفت در سرزمین‌های اشغالی که در نتیجه حملات موشکی ایران در جریان جنگ اخیر به وجود آمده اشاره و فاش کرد که خسارات وارده به مجتمع پتروشیمی بازان در خلیج حیفا، بسیار فراتر از آن چیزی است که به طور رسمی اعلام شده بود و بازسازی کامل آن تا قبل از سال ۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد.

مجتمع بازان یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم انرژی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، زیرا بزرگترین تاسیسات صنعتی متخصص در پالایش نفت خام و تبدیل آن به سوخت و مشتقات متنوع از جمله بنزین، دیزل، نفت سفید، گاز پخت و پز و آسفالت، در کنار مشتقات شیمیایی صنعتی است.

این مجتمع مورد دو حمله موشکی ایران قرار گرفت، اولی در طول جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و دومی در فوریه گذشته. بر اساس افشاگری اسناد جدید کابینه که برای اولین بار، حجم واقعی خسارات به جا مانده از این دو حمله را فاش کرد، حمله ژوئن ۲۰۲۵ ویرانگرتر بود، زیرا منجر به کشته شدن سه نفر از کارکنان مجتمع شد و همچنین به ایستگاه اصلی برق آن اصابت کرد که منجر به توقف کامل تمامی تاسیسات پالایشی گردید.

شرکت بازان خسارت ناشی از آن حمله را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرد، رقمی که نشان‌ دهنده میزان وابستگی به این تاسیسات در بازار انرژی محلی است.

حمله دوم در دو مرحله انجام شد، مرحله اول از طریق ترکش‌های یک موشک رهگیر و مرحله دوم با اصابت مستقیم که سقف یکی از مخازن مشتقات نفتی را هدف قرار داد. شرکت بازان پس از حمله مدعی شد که خسارات زیاد نیست و تولید ادامه دارد. ایلی کوهن وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که این حمله آسیب چندانی به تاسیسات تولیدی وارد نکرده و بر تامین سوخت تاثیری نخواهد داشت، اما سند جدید که وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی در پیش‌نویس دستور برنامه‌ریزی و بازسازی منتشر کرده است، تصویری کاملاً متفاوت را ترسیم می‌کند.

بر اساس این سند، خسارات تنها به توربین‌های گازی محدود نمی‌شود، بلکه شامل دیگ‌های بخار، اتاق‌های برق و تعدادی از سیستم‌های عملیاتی پشتیبان نیز می‌شد. همچنین گفته شد که مخزنی که مورد اصابت قرار گرفته و ظرفیت آن ۱۲۷۰۰ متر مکعب بوده، به طور کامل تخریب شده و غیرقابل تعمیر شده است که مستلزم احداث یک مخزن جایگزین از صفر است.

این سند همچنین تایید کرد که مساحت کارهای ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی در مقایسه با آنچه پس از حمله اول تصویب شده بود، تقریباً دو برابر شده است که نشان‌دهنده گسترش حجم ویرانی واقعی است.

بر اساس این گزارش رسمی، آسیب دیدن مخزن نفت به طور مستقیم بر توانایی تولید بنزین مطابق با استانداردهای مورد نیاز بازار و بر تامین آن برای مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد. محتوای این سند کاملاً با مواضع رسمی رژیم صهیونیستی در تناقض قرار دارد.

این سند فاش کرد که بازسازی کامل مجتمع قبل از سال ۲۰۲۸، یعنی حدود سه سال دیگر به پایان نخواهد رسید.

این افشاگری موج گسترده‌ای از انتقادات را در داخل محافل صهیونیستی ، به ویژه در میان مقامات محلی و نهادهای زیست‌محیطی برانگیخت که معتقد بودند سرمایه‌گذاری‌های کلان در تاسیساتی که اساساً تصمیم به حذف آن گرفته شده، فاقد منطق است.

در همین راستا، «یونا یاهو» شهردار حیفا گفت که حجم ویرانی به جا مانده از موشک‌های ایران باید زنگ خطری برای تمامی طرف‌های ذینفع باشد. وی تاکید کرد که این مجتمع یک کانون خطر استراتژیک برای صدها هزار ساکن در حیفا و اطراف آن است.

وی افزود که جنگ‌های اخیر ثابت کرد که تمرکز صنایع پتروشیمی در مناطق مسکونی، آنها را به اهداف اصلی در هر رویارویی نظامی تبدیل می‌کند.