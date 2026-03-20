به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، مدیر کل شرکت پالایش نفت حیفا در اراضی اشغالی اذعان کرد، آتش سوزی شب گذشته در پالایشگاه های نفت حیفا شش میلیون شکل(واحد پول رژیم) خسارت برجای گذاشته است.

همچنین گزارش شده است که آتش سوزی شب گذشته در حیفا بر اثر اصابت موشک های ایرانی هنوز مهار نشده است.

پالایشگاه نفت «بازان» در حیفا نیز اعلام کرد که پس از حمله موشکی شب گذشته ایران، خسارات قابل توجهی را متحمل شده است.

از سوی دیگر روزنامه هاآرتص اذعان کرد، ایران و حزب الله هزار و ۲۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده اند.