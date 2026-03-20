  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

ضربه سنگین موشک‌های ایرانی به حیفا

یک مسئول صهیونیست به خسارت سنگین عملیات موشکی موفقیت آمیز ایران علیه پالایشگاه حیفا اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، مدیر کل شرکت پالایش نفت حیفا در اراضی اشغالی اذعان کرد، آتش سوزی شب گذشته در پالایشگاه های نفت حیفا شش میلیون شکل(واحد پول رژیم) خسارت برجای گذاشته است.

همچنین گزارش شده است که آتش سوزی شب گذشته در حیفا بر اثر اصابت موشک های ایرانی هنوز مهار نشده است.

پالایشگاه نفت «بازان» در حیفا نیز اعلام کرد که پس از حمله موشکی شب گذشته ایران، خسارات قابل توجهی را متحمل شده است.

از سوی دیگر روزنامه هاآرتص اذعان کرد، ایران و حزب الله هزار و ۲۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده اند.

کد خبر 6779930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها