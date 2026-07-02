به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از راه‌اندازی سامانه برخط پایش وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور خبر داد با بیان اینکه این سامانه، ۱۰۵ معدن فعال زغال‌سنگ کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد، اظهار کرد: از این پس بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت برخط و دوره‌ای وضعیت ایمنی این معادن را رصد خواهند کرد.

وی افزود: معادن موظف هستند فهرست اقدامات، نظارت‌ها و بازبینی‌های ایمنی خود را در این سامانه ثبت کنند و بازرسان وزارتخانه نیز بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، بازرسی‌های عالی را انجام خواهند داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند ثبت اطلاعات به‌صورت کاغذی انجام می‌شد، گفت: در گذشته اطلاعی از تکمیل یا عدم تکمیل این اطلاعات وجود نداشت، اما با راه‌اندازی سامانه برخط، امکان پایش مستمر و یکپارچه وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ در سراسر کشور فراهم شده است.