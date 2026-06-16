به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی همراه با رونمایی از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن ذغال سنگ زیرزمینی کشور و امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار ‌شد.

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، گفت: امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین وزارت کار و نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور صیانت از نیروی کار و ضرورت استانداردسازی ایمنی و بهره‌گیری از تبادل اطلاعات و نیز جلوگیری از حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: بیشترین حوادث با فراوانی ۳۸ درصد مربوط به ساختمان‌سازی بوده و ۳۷ درصد حوادث در سایر صنایع رخ می‌دهد. متاسفانه ۴۶ درصد این حوادث منجر به فوت کارگران و نیروی انسانی در بخش صنعت ساختمان است.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این تفاهم‌نامه ادامه داد: وزارت کار دارای پتانسیل‌هایی در خصوص ایمنی شغلی است و نظام مهندسی ساختمان کشور نیز ظرفیت‌های دیگر از جمله منابع انسانی در اختیار دارد که در کاهش حوادث ساخت و ساز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

رضایی در پایان افزود: قرار است طی این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بین وزارت کار و نظام مهندسی ساختمان کشور پیگیری و انجام شود تا شاهد کاهش آمار حوادث شغلی در بین کارگران ساختمانی باشیم.