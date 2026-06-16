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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

۴۶ درصد حوادث ناشی از ساختمان‌سازی منجر به فوت کارگران می‌شود

۴۶ درصد حوادث ناشی از ساختمان‌سازی منجر به فوت کارگران می‌شود

معاون روابط کار وزارت کار گفت: ۴۶ درصد حوادث شغلی ساختمان منجر به فوت کارگران می‌شود، تفاهم‌نامه وزارت کار و نظام مهندسی برای تبادل اطلاعات جهت کاهش آمار حوادث بین کارگران اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی همراه با رونمایی از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن ذغال سنگ زیرزمینی کشور و امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار ‌شد.

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، گفت: امضای تفاهم‌نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان بین وزارت کار و نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور صیانت از نیروی کار و ضرورت استانداردسازی ایمنی و بهره‌گیری از تبادل اطلاعات و نیز جلوگیری از حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: بیشترین حوادث با فراوانی ۳۸ درصد مربوط به ساختمان‌سازی بوده و ۳۷ درصد حوادث در سایر صنایع رخ می‌دهد. متاسفانه ۴۶ درصد این حوادث منجر به فوت کارگران و نیروی انسانی در بخش صنعت ساختمان است.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این تفاهم‌نامه ادامه داد: وزارت کار دارای پتانسیل‌هایی در خصوص ایمنی شغلی است و نظام مهندسی ساختمان کشور نیز ظرفیت‌های دیگر از جمله منابع انسانی در اختیار دارد که در کاهش حوادث ساخت و ساز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

رضایی در پایان افزود: قرار است طی این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بین وزارت کار و نظام مهندسی ساختمان کشور پیگیری و انجام شود تا شاهد کاهش آمار حوادث شغلی در بین کارگران ساختمانی باشیم.

کد مطلب 6861770
فاطمه امیر احمدی

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