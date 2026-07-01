به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با دبیرکل و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران عنوان کرد: گفتگو و هم‌اندیشی با این تشکل‌ها به رویکردی نهادینه در دولت تبدیل شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در حوزه کار، تولید و رفاه است.

وی تشکل‌های کارفرمایی را حلقه واسط میان مردم و حاکمیت دانست و بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی، گسترش مشارکت بخش خصوصی در نظام مهارت و حل مسائل حوزه کار و تأمین اجتماعی تأکید کرد.

میدری با بیان این که استفاده از ظرفیت تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و اجرای مؤثر سیاست‌های حوزه کار، تولید و رفاه می‌شود، اظهار کرد: دولت بسیاری از چالش‌های موجود را با اتکا به توان بخش خصوصی و مشارکت مؤثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قابل حل می‌داند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های شورای عالی مهارت و ضرورت استقرار و توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای با محوریت تشکل‌های بخش خصوصی تصریح کرد: با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زمینه اجرای این نظام در حدود ۷۰۰ رشته شغلی فراهم خواهد شد تا ارتقای مهارت، استانداردسازی مشاغل و افزایش بهره‌وری نیروی کار با نقش‌آفرینی مستقیم ذی‌نفعان دنبال شود.

میدری همچنین با تأکید بر پایبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی، اظهار کرد: بررسی و حل مسائل حوزه تولید، اشتغال و روابط کار نیازمند گفتگوی مستمر، همفکری و مشارکت فعال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است.

وی موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را از جمله مسائل مهم و نیازمند بررسی کارشناسی دانست و بیان کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با مشارکت تشکل‌ها انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، پایداری تولید و اشتغال نیز حفظ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین حمایت از پژوهش‌های کاربردی، تدوین نظام مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی، ارتقای بهره‌وری صنایع و تقویت حضور تشکل‌های کارفرمایی ایران در سازمان بین‌المللی کار را از دیگر اولویت‌های وزارتخانه برشمرد و از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از برنامه‌های گرامیداشت «روز ملی کارفرما» خبر داد.

در این نشست، «پروانه رضایی بختیاری» معاون روابط کار وزارت کار و مدیران کل این معاونت، «داود آدینه» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز نقطه نظرات تخصصی خود را مطرح کردند.

آدینه با تشریح برنامه‌ها و اهداف این کانون، بر ضرورت حمایت از تشکل‌های کارفرمایی برای رونق تولید، توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور تأکید کرد.