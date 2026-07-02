به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فاتحی، در نشست شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان، با بیان اینکه تبیین دستاوردهای ادارات و روابطعمومیها با هدف ایجاد فضای امید در جامعه از رویکردهای صداوسیماست، اظهار داشت: لازم است که روابطعمومیها در این زمینه با رعایت هویت بصری مناسب و در قالب جذاب، به تولید محتوا بپردازند و صداوسیما در این زمینه در کنار حوزه اطلاعرسانی و روابطعمومی استان قرار دارد.
آمادگی کامل صداوسیما برای پوشش دستاوردهای دستگاهها
وی ادامه داد: صداوسیمای استان آمادگی کامل جهت پوشش دستاوردها و اقدامات دستگاهها در قالب تولیدات حوزه روابطعمومی را دارد و لازم است که روابطعمومیها از ساختارهای نوین برای تبلیغ و بیان اقدامات دستگاههای تابعه خود استفاده کنند.
روایتهای مردمی؛ اصل ضروری در پوشش رویدادهای ملی
مدیرکل صداوسیما استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویداد ملی وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: در این زمینه، بیان روایتهای مردمی یک اصل ضروری است، زیرا پویش تلویزیونی باید برخاسته از حقیقت مردمپایه باشد.
حضور مردم با هویت بصری مناسب؛ ضرورتی برای ثبت تاریخی
فاتحی افزود: این رویداد بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است و حضور مردم با رعایت هویت بصری مناسب این ایام، امری ضروری برای به تصویر کشیدن این ایام میباشد.
پوشش ویژه برنامههای محوری ایام وداع با رهبر شهید
وی اظهار کرد: صداوسیمای مرکز لرستان نیز با هدف نمایش عمق ارادت مردم لرستان، برنامههای محوری این ایام در سطح استان را به صورت ویژه پوشش داده و اطلاعرسانی میکند تا روایت حضور مردم به نحو شایسته صورت بگیرد. روابطعمومیها نیز بخش مهمی از بسترسازی برای نمایش این پویش ملی مردممحور هستند.
نقش روابطعمومیها در بسترسازی برای نمایش پویشهای ملی
فاتحی در پایان با تأکید بر همکاری تنگاتنگ صداوسیما و روابطعمومیهای استان، خاطرنشان کرد: همافزایی و تعامل میان دستگاههای اجرایی و رسانه ملی، نقش مؤثری در انعکاس صحیح و بهموقع خدمات نظام به مردم خواهد داشت و روابطعمومیها با تولید محتوای خلاقانه و ساختارمند، میتوانند نقش بیبدیلی در این مسیر ایفا کنند.
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