دستگیری سارقان طلا فروشی رشت؛ ۶۰۰ میلیارد ریال اموال سرقتی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به وقوع یک فقره سرقت از یک طلافروشی در شهرستان رشت افزود: بلافاصله پس از اعلام این سرقت، رسیدگی تخصصی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، بررسی‌های تخصصی و جمع‌آوری آثار و سرنخ‌های به‌جا مانده از صحنه جرم، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق پلیس برای دستگیری متهمان تصریح کرد: مأموران پلیس با هماهنگی قضائی و اخذ نیابت، طی عملیات‌های جداگانه دو متهم را در شهرستان رشت و یک متهم دیگر را در استان تهران دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی از کشف قریب به ۲ کیلوگرم طلا، حدود ۵۰۰ گرم نقره، انواع سکه‌های طلا و مقادیری دلار از متهمان خبرداد و گفت: سارقان با استفاده از سلاح سرد و تهدید فروشنده اقدام به سرقت از این مغازه کرده بودند.

سردار حسن پور ارزش تقریبی اموال مسروقه را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متهمان ۳۷، ۴۰ و ۴۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با تأکید بر نقش مهم شهروندان در پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس و رعایت نکات ایمنی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی داشته باشد.