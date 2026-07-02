۲۰۱ کیلوگرم مواد غذایی ناسالم در هرمزگان از چرخه مصرف خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل تابستان و با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا، کاهش خطر وقوع طغیان‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، ارتقای ایمنی مواد غذایی و حفظ سلامت عمومی، طرح تشدید بازرسی بهداشت محیط در سراسر استان با حضور کارشناسان بهداشت محیط اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، کارشناسان بهداشت محیط از ۷۰۷ مرکز شامل رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، کبابی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بازدید کردند که از این تعداد، ۳۲۰ باب رستوران، ۲۰۰ باب اغذیه‌فروشی، ۱۷۷ باب کبابی و ۱۰ باب فروشگاه زنجیره‌ای مورد بازرسی قرار گرفت. همچنین ۷۲ مورد بازدید مشترک با همکاری اداره‌کل دامپزشکی استان انجام شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه در تمامی بازدیدها وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری مواد غذایی و رعایت ضوابط بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم به متصدیان مراکز، ۱۶ مورد اخطاریه بهداشتی برای واحدهای دارای نواقص بهداشتی صادر شد.

میرزاده ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، ۲۰۱ کیلوگرم انواع فرآورده‌های غذایی شامل کباب کوبیده، همبرگر دست‌ساز و سایر مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، تغییرات نامطلوب ظاهری و یا فقدان مشخصات و هویت قابل شناسایی، شناسایی، جمع‌آوری و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی در فصل گرما خاطرنشان کرد: بازرسی‌های بهداشت محیط به‌صورت مستمر در سراسر استان ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست می‌شود هنگام خرید و مصرف مواد غذایی، به شرایط بهداشتی مراکز عرضه، تاریخ مصرف و نحوه نگهداری مواد غذایی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

میرزاده در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت مردم و ارتقای امنیت غذایی از اولویت‌های مهم حوزه بهداشت است و با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.