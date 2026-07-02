به گزارش خبرگزاری مهر ، سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان ، امروز پیش از عزیمت به تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران گفت: حامل .پیام همبستگی نمایندگان پارلمان پاکستان هستم و معتقدم که نقش رهبری و خدمات ارزشمند حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای همیشه در جهان اسلام زنده می ماند

اولین هیات بلندپایه از پاکستان به ریاست مجلس سنای این کشور امروز عازم تهران شد و سید یوسف رضا گیلانی به همراه فیصل کریم کُندی حکمران ایالت خیبرپختونخوا (که هر دو از حزب مردم هستند) امروز اسلام‌آباد را به مقصد تهران ترک‌ کردند

همچنین گروه های مردمی از پاکستان نیز برای شرکت در این مراسم عازم تهران شده اند.

رئیس مجلس سنای پاکستان در این باره گفت که این بازدید با هدف همبستگی کامل مردم، پارلمان و دولت پاکستان با مردم و مجلس ایران صورت می گیرد و وی حامل پیام های همبستگی و همدردی نمایندگان پارلمان کشورش برای برادران و خواهران ایرانی خود است.

وی افزود: از شهادت جناب مرحوم آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای بسیار افسرده و متاثر هستیم و به همه مردم ایران به ویژه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسلیت می گوییم.

.گیلانی اظهار داشت: شهید آیت الله خامنه‌ای رهبری با بصیرت و فوق العاده خردمند بودند که کشور خود را با افتخار، عزت و احترام رهبری کردند

.وی گفت که با شهادت ایشان، نه تنها ایران یک رهبر بزرگ را از دست داده است بلکه پاکستان یک دوست صادق و تمام امت اسلام در فقدان یک رهبر حکیم و با بصیرت است

.رئیس سنای پاکستان تاکید کرد: خدمات، رهبری و نقش آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای برای جهان اسلام همیشه به یاد خواهد ماند

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز امروز اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور در راس یک هیات بلندپایه و برای شرکت در مراسم رسمی ادای احترام به حضرت آیت‌الله شهید سید علی .خامنه‌ای رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران فردا به تهران سفر خواهد کرد