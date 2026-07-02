ارائه خدمات به زائران در ایام تشییع رهبر شهید در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم خراسان جنوبی هفته آینده با حضور حماسی خود در مراسم های مربوط به تشییع رهبر شهید در مشهد و خراسان جنوبی یک بار دیگر با رهبر شهید ایران تجدید بیعت خواهند کرد تا همچون گذشته راه ایشان را که اسلام ناب محمدی است را ادامه دهند.

در این راستا ستاد برنامه ریزی هماهنگی تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران به ریاست استاندار از مدتی پیش در استان تشکیل شده است و در چهار جلسه گذشته آن برنامه ریزی های لازم برای این منظور در داخل استان و مشهد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت های مردمی انجام شده است.

تشکیل ۱۸ کمیته تخصصی

برای این منظور ۱۸ کمیته تخصصی در مرکز استان و ۱۲ کمیته متناظر آن در شهرستان ها تشکیل شده تا علاوه با ارائه خدمات لازم به مردم در مراسم های خراسان جنوبی، به زائرانی هم که از استان های دیگر و همچنین کشور های پاکستان و افغانستان در مسیر چهار کریدور اصلی استان به سمت مشهد تردد خواهند کرد، خدمات مورد نیاز به خوبی ارائه شود.

در این راستا علاوه بر مواکبی که در مسیر های استان ایجاد خواهد شد، ۲۳ مجتمع بین راهی هم با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی هم پذیرای این زائران خواهند بود.

خدمات‌رسانی ۸۱ موکب

بر اساس آنچه تاکنون در کمیته مواکب استان برنامه ریزی شده است، ۸۱ موکب در این خصوص در نقاط شهری و روستایی استان با همکاری دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی راه اندازی می‌شود و در راستای هماهنگی های انجام شده مبالغ مورد نیاز برای تهیه اقلام لازم در مواکب مانند شکر، روغن و برنج توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تامین خواهد شد.

پیش بینی های انجام شد حکایت از آن دارد که باید به حدود ۱۲ هزار زائر از استان های دیگر، پنج هزار زائر پاکستانی و دو هزار افغانستانی در مواکب داخل استان خدمات ارائه شود.

یکی از در خواست های که در این خصوص مطرح شده، آن است که محدودیت استفاده از کارت سوخت در ایام مورد نظر در استان برداشته شود و همچنین بیشتر از گذشته افراد بتوانند از کارت جایگاه‌های سوخت استفاده کنند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

تشکیل ۷ کارگروه مردمی

کمیته مردمی هم اقدام به تشکیل هفت کارگروه مردمی نذر خدمت، فرهنگی، روایت، انس با امام، دانش آموزی و کودکان کرده و قرار است نمادی خاص خراسان جنوبی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد طراحی شود.

همچنین ۵۰ محل در مشهد برای اسکان زائران خراسان جنوبی با ظرفیت ۱۵ هزار نفر و راه اندازی ۳۰موکب در مشهد پیش بینی شده است.

توسط کمیته اسکان ستاد خراسان جنوبی هم برای پذیرایی رایگان از پنج هزار نفر از ۱۵ تا ۲۹ تیر در قالب بیش از ۳۷۵ کلاس درس در داخل استان و همچنین دو مدرسه در مشهد برای اسکان فرهنگیان استان اقدام شده است.

همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده یک بیمارستان صحرایی با ۴۰ تخت و با همه امکانات مورد نیاز به همراه حدود ۱۵۰ نفر در مشهد مستقر خواهد شد و ۸۸ پایگاه اورژانس، دو پایگاه هوایی و دو اتوبوس آمبولانس هم در داخل استان در این ایام فعال خواهند بود.