برنامه پزشکی خانواده هر هفته پایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک فرخی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیران وزارت بهداشت، اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده یکی از مهمترین قوانین حوزه سلامت است که در برنامههای توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته و دولت مکلف به اجرای آن است. امروز نیز با حمایت رئیسجمهور، فرصت مناسبی برای اجرای این برنامه فراهم شده است.
وی با قدردانی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: نگاه دقیق و حمایتهای این کمیسیون، بهویژه در بررسی بودجه و فراهم کردن بسترهای اجرای برنامه، نشاندهنده درک صحیح از اهمیت نظام سلامت است.
فرخی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشکی خانواده، گفت: این برنامه در سه فاز و در ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی اجرا خواهد شد و برای هر مرحله، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شده است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه روند اجرای برنامه به صورت هفتگی پایش میشود، خاطرنشان کرد: برای ارزیابی آمادگی دانشگاهها، شاخصهای مشخصی تعریف شده و تیمهای ارزیاب نیز به دانشگاههای علوم پزشکی اعزام میشوند تا روند اجرای برنامه را از نزدیک بررسی کنند.
وی ادامه داد: نتایج این ارزیابیها در جلسات مشترک با رؤسای دانشگاهها و معاونان مربوطه بررسی میشود تا نقاط ضعف برطرف و آمادگی لازم برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور فراهم شود.
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