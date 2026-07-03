 بخشدار ارم: استمرار وحدت پیام جاودانه مکتب علامه امینی است

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام، ۱۲ و ۱۳ تیرماه که یادآور سه رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران و جهان تشیع یعنی «روز بزرگداشت علامه امینی»، «سالروز حمله ناوگان آمریکایی به هواپیمای مسافربری» و «روز افشای حقوق ضدبشر آمریکا» است گفت: همزمانی این سه مناسبت، یک تصادف تقویمی صرف نیست، بلکه تجلی یک نبرد تمدنی و تاریخی است.
وی این مناسبتها را فرصتی برای بازخوانی پیوند ناگسستنی ملت و حاکمیت دانست و بر نقش اعتماد متقابل مردم و مسئولان در تداوم راه شهدا تأکید کرد.
بخشدار ارم با اشاره به آیه شریفه «وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، این تقارن تقویمی را نمادی از جهاد علمی و عملی ملت ایران توصیف کرد و اظهار کرد: علامه امینی(ره) با خلق دایرةالمعارف الغدیر، ثابت کرد که پاسداری از حقیقت و ولایت، بدون مجاهدت خستگیناپذیر ممکن نیست.
وی با اشاره به مهمترین درس مکتب فکری علامه امینی برای مدیران و نسل جوان امروز، به ویژه در مقطع کنونی که با جنگ روایتها مواجهایم، گفت:علامه امینی(ره) به ما آموخت که برای اثبات حقیقت، باید مجهز به علم و منطق بود و خستگیناپذیر در میدان ماند.
وی بیان کرد: در سوی دیگر، شهدای مظلوم پرواز ۶۵۵ نیز با جان خود، برگ زرینی بر افتخارات این ملت افزودند. رمز ماندگاری این حماسهها، ایستادگی مردم در کنار نظام و اعتماد راسخ آنان به مسئولان خدوم کشور است.
وی افزود: این تقارن نشان میدهد که دشمنی استکبار با ملت ایران، ریشه در حقطلبی و پایبندی ما به مکتب اهلبیت(ع) دارد.
وی وحدت و همدلی میان آحاد جامعه و کارگزاران نظام را مهمترین درس این رخدادهای تاریخی برشمرد و تصریح کرد: امروز که دشمنان با جنگ روانی به دنبال ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت هستند، الگوگیری از سیره علمی علامه امینی و تأسی به صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدای پرواز ۶۵۵، ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که تنها راه عبور از گردنههای دشوار، حفظ یکپارچگی و اعتماد متقابل است. مردم بصیر و انقلابی بخش ارم و استان بوشهر همواره نشان دادهاند که با اعتماد به مسئولان نظام و تبعیت از ولایت فقیه، میتوان از هر تهدیدی، فرصتی برای پیشرفت ساخت.
بخشدار ارم با گرامیداشت یاد شهدای خلیج فارس و مقام شامخ علامه امینی، اعتماد مردم به مسئولان را سرمایه اصلی نظام اسلامی خواند و خاطرنشان کرد:مسئولان وظیفه دارند با خدمت صادقانه و شبانهروزی، پاسدار این اعتماد گرانبها باشند. ما در مجموعه مدیریتی بخش ارم، خود را خادم مردمی میدانیم که همواره در صحنههای حساس، پشتیبان انقلاب بودهاند و این مسیر خدمتگزاری، با قدرت تا تحقق کامل آرمانهای شهدا ادامه خواهد یافت.
وی بر استمرار وحدت و همبستگی ملی به عنوان ضامن پیروزی نهایی جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت:ما این روز را به این دلیل زنده نگه میداریم تا نسل جدید بداند اعتماد به لبخند دیپلماتیک شیطان بزرگ، پشت کردن به خون همین شهداست،امروز تحریمهای ظالمانه و ناامنسازی منطقه، ادامه همان تفکر ناو وینسنس است.
بخشدار ارم یاد آور شد: مردم ولایتمدار ارم و استان بصیر بوشهر، که خود ساکنان ساحل مقاومت و همسایه همیشگی خلیج فارس هستند، با صبر و استقامت نشان دادهاند که فشار حداکثری خللی در اراده آنان ایجاد نمیکند. پاسخ ما، تداوم راه شهدا، پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و تلاش جهادی برای پیشرفت و آبادانی کشور است.
نظر شما