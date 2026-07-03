محل شهادت شهدای پرواز ۶۵۵ در خلیج فارس گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه همزمان با دوازدهم تیرماه، سالروز حمله آمریکای جنایت کار به هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران، آیین گلباران محل شهادت مسافران این پرواز در آب‌های خلیج فارس با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا، نیروهای نظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

همزمان گروهی متشکل از مسئولان و خانواده‌های شهرستان قشم نیز این مراسم را برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در محل وقوع این حادثه، با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره ۲۹۰ شهید این پرواز را گرامی داشتند.

حاضران همچنین با سر دادن شعارهایی در محکومیت اقدام ناو آمریکایی وینسنس، خواستار زنده نگه داشتن یاد قربانیان این حادثه شدند.

فضای مراسم، آمیخته با احترام به یاد شهدای پرواز ۶۵۵، تأکید بر مظلومیت قربانیان و ضرورت بازخوانی یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ هوانوردی غیرنظامی بود.

پرواز ۶۵۵ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، روز دوازدهم تیرماه سال ۱۳۶۷، در مسیر بندرعباس به دبی، بر فراز آب‌های خلیج فارس هدف شلیک دو موشک از سوی ناو جنگی آمریکا موسوم به «وینسنس» قرار گرفت و سقوط کرد.

در این حادثه، تمامی ۲۹۰ سرنشین هواپیما، شامل مسافران و خدمه، جان خود را از دست دادند؛ در میان قربانیان، ۶۶ کودک و ۵۳ زن نیز حضور داشتند.

این رویداد همچنان به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین و بحث‌برانگیزترین حوادث مرتبط با هوانوردی غیرنظامی در حافظه تاریخی ایران باقی مانده است.

جنایات جنگی آمریکا به همین اندازه ختم نمی‌شود بلکه رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا سال گذشته نیز با حمله به یک مجتمع آموزشی ۱۶۸ کودک، معلم و انسان بی‌گناه را به شهادت رساند که پیکر پاک یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب هنوز پیدا نشده است.