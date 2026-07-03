دستگیری ۱۲ محکوم متواری در آزادشهر طی اجرای طرح ۲۴ ساعته پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با محکومان متواری، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان آزادشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ محکوم متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

وی افزود: افراد دستگیرشده پس از انجام مراحل قانونی، برای اجرای احکام صادره به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی در سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با فرار از اجرای قانون، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

شیخی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از مخفیگاه افراد تحت تعقیب یا مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: مشارکت و همکاری مردم نقش مهمی در افزایش امنیت و موفقیت مأموریت‌های انتظامی دارد.