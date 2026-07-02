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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

ناکامی یک سوداگر مرگ در انتقال محموله حشیش در شهرستان جاسک

ناکامی یک سوداگر مرگ در انتقال محموله حشیش در شهرستان جاسک

جاسک- فرمانده انتظامی شهرستان جاسک گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران انتظامی شهرستان جاسک یک قاچاقچی مواد مخدر در انتقال ۱۸ کیلو حشیش ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر انصاری در تشریح این خبر گفت:مأموران انتظامی پاسگاه لیردف این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه بی امان با قاچاقچیان وسوداگران مرگ روز گذشته حین گشتزنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استخفاظی اطراف ایستگاه به راکب یکدستگاه موتورسیکلت با سروصورت پوشیده در حالی که یک کیف مشکی به همراه داشت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راکب موتور سیکلت بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردکه پس از تعقیب و گریز طولانی عرصه را برخود تنگ دیده و با رها کردن موتورسیکلت و کیف همراه با استفاده از موقعیت کوهستانی منطقه متواری گردید.

سرهنگ علی اکبر انصاری اظهار داشت : در بازرسی از خورجین موتورسیکلت رها شده مقدار ۱۸ کیلو و ۵۰۰ گرم مخدر حشیش کشف وضبط شد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی متواری ادامه دارد.

کد مطلب 6877697

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