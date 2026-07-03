کشف ۱۳۲ تُن چوب و زغال جنگلی در اصفهان؛ ۴۸هکتار عرصه طبیعی رفع تصرف شد

سرهنگ علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار کشفیات چوب قاچاق در سه ماه بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است که نشان از تلاش مضاعف نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی دارد.

تاغ‌زارهای کوهپایه زیر تیغ سوداگران طبیعت

وی افزود: شهرستان کوهپایه در شرق اصفهان با ۵۱ تُن، رتبه نخست کشفیات چوب قاچاق در استان است و محموله‌های کشف شده شامل چوب درختان تاغ بوده است‌.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: ردیف دوم متعلق به شهرستان نجف‌آباد است که در آن چوب بلوط و تاغ کشف شده و یک انبار بارانداز شناسایی و پلمب شده است؛ همچنین شهرستان برخوار در ردیف سوم قرار دارد.

سرهنگ صادقی خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه طی سه ماه، ۱۲۴ تُن چوب قاچاق شامل تاغ و بلوط و بیش از هشت تُن زغال در استان اصفهان کشف شده است.

۱۵۱ قاچاقچی چوب دستگیر شدند

به گفته وی، کشفیات زغال نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ بیشترسن کشفیات زغال در شهرستان‌های نایین، نجف‌آباد، برخوار، لنجان و سمیرم ثبت شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: بخشی از این کشفیات مربوط به محموله‌های چوبی است که از استان‌های دیگر به اصفهان قاچاق شده بودند. برای مثال در ایست بازرسی نایین و انبار نجف‌آباد، این محموله‌های قاچاق چوب و زغال بلوط شناسایی شدند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه در این مدت ۱۵۱ نفر سوداگر طبیعت توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان دستگیر شدند، گفت: آمار دستگیری متخلفان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

علت افزایش معنادار قاچاق چوب در بهار امسال

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۹ دستگاه وسیله نقلیه متعلق به قاچاقچیان توقیف شد که این رقم نیز ۱۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان، علت اصلی افزایش معنادار قاچاق چوب در سه ماه ابتدای سال جاری را افزایش قیمت چوب و زغال و طمع قاچاقچیان دانست و گفت: با این حال، همکاران ما در یگان حفاظت با همکاری نیروی انتظامی و بسیج، گشت‌های مشترک منظمی برگزار کرده و با متخلفان برخورد جدی می‌کنند.

کاهش ۹۹ درصدی آتش‌سوزی در مراتع اصفهان

سرهنگ صادقی همچنین به کاهش ۹۹ درصدی حریق در مراتع استان طی سه ماه امسال نسبت به بهار سال گذشته اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون سه مورد حریق در مراتع سمیرم، شاهین‌شهر و جنگل‌های دست‌کاشت برخوار رخ داد.

به گفته وی، همچنین در سه ماهه نخست سال جاری، ۴۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که تصرف شده بود، در شهرستان‌های شاهین‌شهر و میمه، تیران و کرون، چادگان، لنجان، سمیرم و جرقویه رفع تصرف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، قاچاق چوب یا تصرف اراضی ملی، فوری با سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی تماس بگیرند.

سرهنگ صادقی همچنین به گردشگران و مسافران توصیه کرد: در مراتع و جنگل‌ها از روشن کردن آتش خودداری کرده و در صورت روشن کردن، حتماً قبل از ترک محل، آتش را به‌طور کامل خاموش کنند.

به گزارش مهر، استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی شامل حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار را مرتع و سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را بیابان تشکیل داده است.