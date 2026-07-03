سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله‌محور، مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهر فعالیت می‌کرد، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک کیلو و ۵۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ مظفری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو و موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.