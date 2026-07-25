۱۴ قلم کالای درخواستی آذربایجان ‌غربی وارد فهرست مجاز کولبری شد

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ایجادشده در پی تحولات اخیر جنوب کشور و محدودیت‌های به‌وجودآمده در رویه ملوانی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، بسیاری از بازرگانان ایرانی که بر اساس فهرست کالاهای مجاز ملوانی اقدام به خرید کالا از دبی کرده بودند، به دلیل توقف تردد لنج‌ها و انتقال کالاها از طریق کشتی به بنادر کشور، با مشکلات جدی در ترخیص کالاهای خود مواجه شدند.

ناظر کارگروه راهبردی نظارت بر تجارت مرزی، کولبری، ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، با اشاره به درخواست استاندار آذربایجان غربی افزود: با توجه به اینکه در چنین شرایطی تنها راهکار قانونی، ترانزیت کالاها به مرزهای مجاز کولبری از جمله مرز بازرگان بود.

وی ادامه داد: بخشی از این کالاها در فهرست اقلام مجاز کولبری قرار نداشتند، این موضوع با هدف حمایت از بازرگانان، مرزنشینان و جلوگیری از تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی، در کارگروه راهبردی مطرح و با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده، به نتیجه رسید.

ممکان تصریح کرد: با تصویب کارگروه، ۱۴ قلم از کالاهای مورد درخواست استاندار آذربایجان‌غربی و فعالان اقتصادی به فهرست کالاهای مجاز رویه کولبری اضافه شد و از این پس امکان ترانزیت و ترخیص این اقلام از طریق مرزهای مجاز کولبری فراهم خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این تصمیم گامی مؤثر در رفع موانع تجارت مرزی، حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت اشتغال پایدار مرزنشینان است و پیگیری برای حل سایر مسائل حوزه تجارت مرزی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.