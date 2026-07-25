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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

۱۴ قلم کالای درخواستی آذربایجان ‌غربی وارد فهرست مجاز کولبری شد

۱۴ قلم کالای درخواستی آذربایجان ‌غربی وارد فهرست مجاز کولبری شد

ارومیه - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از تصویب ۱۴ قلم کالای مورد درخواست آذربایجان ‌غربی در کارگروه راهبردی نظارت بر تجارت مرزی خبر داد.

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ایجادشده در پی تحولات اخیر جنوب کشور و محدودیت‌های به‌وجودآمده در رویه ملوانی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، بسیاری از بازرگانان ایرانی که بر اساس فهرست کالاهای مجاز ملوانی اقدام به خرید کالا از دبی کرده بودند، به دلیل توقف تردد لنج‌ها و انتقال کالاها از طریق کشتی به بنادر کشور، با مشکلات جدی در ترخیص کالاهای خود مواجه شدند.

ناظر کارگروه راهبردی نظارت بر تجارت مرزی، کولبری، ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، با اشاره به درخواست استاندار آذربایجان غربی افزود: با توجه به اینکه در چنین شرایطی تنها راهکار قانونی، ترانزیت کالاها به مرزهای مجاز کولبری از جمله مرز بازرگان بود.

وی ادامه داد: بخشی از این کالاها در فهرست اقلام مجاز کولبری قرار نداشتند، این موضوع با هدف حمایت از بازرگانان، مرزنشینان و جلوگیری از تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی، در کارگروه راهبردی مطرح و با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده، به نتیجه رسید.

ممکان تصریح کرد: با تصویب کارگروه، ۱۴ قلم از کالاهای مورد درخواست استاندار آذربایجان‌غربی و فعالان اقتصادی به فهرست کالاهای مجاز رویه کولبری اضافه شد و از این پس امکان ترانزیت و ترخیص این اقلام از طریق مرزهای مجاز کولبری فراهم خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این تصمیم گامی مؤثر در رفع موانع تجارت مرزی، حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت اشتغال پایدار مرزنشینان است و پیگیری برای حل سایر مسائل حوزه تجارت مرزی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6898928

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