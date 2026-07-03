اذعان دوباره رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به نقض آتش بس در جنوب لبنان اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم طی هفته گذشته چهار حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد.

ارتش اشغالگر ادعا کرد که در این حملات سه موضع حزب‌الله را هدف قرار داده است و برای رفع آنچه «تهدیدات در منطقه امنیتی در لبنان» خواند، به عملیات خود ادامه می‌دهد.

در تازه ترین موارد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان،‌ رسانه ها اعلام کردند که یک انفجار بزرگ در اطراف شهرک‌های کونین و الطیری اتفاق افتاده است. همچنین ارتش اشغالگر، خانه‌هایی را در شهرک کفرتبنیت منفجر کرد.

رژیم صهیونیستی با انجام حملات در جنوب لبنان بند نخست تفاهم نامه ایران و آمریکا را که بر ضرورت توقف جنگ در همه جبهه‌ها تأکید دارد، نقض می کند و آمریکا تا کنون نتوانسته است رژیم اشغالگر را از این اقدامات تجاوزکارانه منع کند.