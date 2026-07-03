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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

۱۳۰۰کیلومتر جاده سمنان زیر ذره‌بین پلیس؛ ۶۰استراحتگاه در انتظار زائران

۱۳۰۰کیلومتر جاده سمنان زیر ذره‌بین پلیس؛ ۶۰استراحتگاه در انتظار زائران

سمنان-رئیس پلیس راه استان سمنان از تجهیز ۶۰ استراحتگاه و ۱۳۵موکب در محورهای مواصلاتی برای رفاه زائران خبر داد و بر نظارت هوشمند شبانه‌روزی با پهپاد بر ۱۳۰۰کیلومتر جاده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر جمعه در بازدید محورهای مواصلاتی استان سمنان با بیان اینکه پلیس راه استان از تمامی ظرفیت‌های نظارتی برای تأمین امنیت تردد زائران و مسافران استفاده کرده است، اظهار کرد: تمامی رفتارهای ترافیکی پرخطر از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و سایر تخلفات حادثه‌ساز به صورت مستمر پایش می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مأموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف اقدام خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مهم‌ترین عامل کاهش سوانح جاده‌ای است، یادآور شد: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به علائم و مقررات و پرهیز از رفتارهای پرخطر، زمینه سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده فراهم کنند.

بزرگی با اشاره به گستردگی پوشش نظارتی پلیس در محورهای مواصلاتی استان اضافه کرد: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر از بزرگراه‌ها و جاده‌های برون‌شهری استان به صورت شبانه‌روزی توسط گشت‌های محسوس و نامحسوس، سامانه‌های هوشمند ثابت و سیار و همچنین یگان پهپادی پلیس راه تحت رصد و کنترل قرار دارد.

وی همچنین خستگی و خواب‌آلودگی را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات جاده‌ای برشمرد و ادامه داد: برای رفاه حال مسافران و زائران، بیش از ۶۰ استراحتگاه و بیش از ۱۰۰ موکب پذیرایی در مسیرهای تردد پیش‌بینی شده تا رانندگان بتوانند با توقف و استراحت کافی، از ادامه رانندگی در شرایط خستگی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6878112

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