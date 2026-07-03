به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر جمعه در بازدید محورهای مواصلاتی استان سمنان با بیان اینکه پلیس راه استان از تمامی ظرفیتهای نظارتی برای تأمین امنیت تردد زائران و مسافران استفاده کرده است، اظهار کرد: تمامی رفتارهای ترافیکی پرخطر از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و سایر تخلفات حادثهساز به صورت مستمر پایش میشود.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مأموران پلیس در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف اقدام خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مهمترین عامل کاهش سوانح جادهای است، یادآور شد: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به علائم و مقررات و پرهیز از رفتارهای پرخطر، زمینه سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده فراهم کنند.
بزرگی با اشاره به گستردگی پوشش نظارتی پلیس در محورهای مواصلاتی استان اضافه کرد: بیش از یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر از بزرگراهها و جادههای برونشهری استان به صورت شبانهروزی توسط گشتهای محسوس و نامحسوس، سامانههای هوشمند ثابت و سیار و همچنین یگان پهپادی پلیس راه تحت رصد و کنترل قرار دارد.
وی همچنین خستگی و خوابآلودگی را از مهمترین عوامل وقوع تصادفات جادهای برشمرد و ادامه داد: برای رفاه حال مسافران و زائران، بیش از ۶۰ استراحتگاه و بیش از ۱۰۰ موکب پذیرایی در مسیرهای تردد پیشبینی شده تا رانندگان بتوانند با توقف و استراحت کافی، از ادامه رانندگی در شرایط خستگی جلوگیری کنند.
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