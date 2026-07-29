به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای هرمزگان، اظهار کرد: ترافیک در سطح راه‌های استان عادی و روان است و در حال حاضر مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی وجود ندارد.

وی افزود: محورهای جایگزین که آسفالت شده‌اند نیز ایمن‌سازی لازم در آنها انجام شده و تردد در این مسیرها به خوبی انجام می‌شود، هر چند سرعت حرکت در آنها نسبت به راه اصلی مقداری پایین‌تر است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای غربی استان به دلیل سفر زائران اربعین از رانندگان خواست همچنان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستور کار قرار دهند.

سرهنگ حق‌پرست با تأکید بر اهمیت استراحت در طول مسیر، بیان کرد: در مسیر بازگشت زائران موضوع خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند خطرآفرین باشد و رانندگان باید در مکان‌های امن، پارکینگ‌های ایمن و محل‌های دارای خدمات رفاهی توقف کرده و استراحت کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان نباید خستگی خود را با افزایش سرعت جبران کنند، چرا که سرعت بالا اگرچه ممکن است زمان رسیدن را کاهش دهد، اما خطر وقوع تصادف و آسیب به رانندگان و دیگر کاربران جاده را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه هرمزگان، خاطرنشان کرد: رانندگان باید سرعت مطمئن را رعایت کرده فاصله ایمنی را حفظ کنند، به علائم راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند و بدانند که علائم زبان جاده هستند.

سرهنگ حق‌پرست در پایان، گفت: مقصد مهم است، اما سلامت و ایمنی رانندگان، سرنشینان و دیگر کاربران جاده اهمیت بیشتری دارد.