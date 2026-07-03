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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تأکید کرد: تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از روند اعزام زائران به مراسم وداع با رهبر شهید در لرستان، اظهار داشت: با توجه اهمیت موضوع مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، بحث جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان محول شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، جلساتی با مسئولان استان، شرکت‌های مسافربری و انجمن‌های صنفی مرتبط برگزار شد و اتوبوس‌های موردنیاز با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و مالکان تأمین شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت در نظر گرفته شده است، افزود: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های دلسوزانه انجمن صنفی، شرکت‌های مسافربری استان و به‌ویژه رانندگان زحمت‌کش که با تعهد کامل، مسئولیت خطیر جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند، صمیمانه قدردانی کنم.

کد مطلب 6878117

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