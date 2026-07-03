به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از روند اعزام زائران به مراسم وداع با رهبر شهید در لرستان، اظهار داشت: با توجه اهمیت موضوع مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، بحث جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان محول شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، جلساتی با مسئولان استان، شرکت‌های مسافربری و انجمن‌های صنفی مرتبط برگزار شد و اتوبوس‌های موردنیاز با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و مالکان تأمین شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت در نظر گرفته شده است، افزود: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های دلسوزانه انجمن صنفی، شرکت‌های مسافربری استان و به‌ویژه رانندگان زحمت‌کش که با تعهد کامل، مسئولیت خطیر جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند، صمیمانه قدردانی کنم.