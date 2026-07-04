خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان همزمان با آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، میزبان انبوهی از عزاداران خواهد بود که یا از استانهای شمالشرق و شرق کشور خود را به تهران و قم میرسانند و یا از نقاط مختلف ایران عازم مشهدالرضا(ع) هستند تا در آیین خاکسپاری پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای حضور یابند.

از این رو، در طول یک هفته، نیاز است که خدمات گسترده‌ای در حوزه جاده‌ای، کاهش تصادفات، حمل‌ونقل، اسکان و دیگر حوزه‌ها به زائران و مسافران ارائه شود.

افزون بر این، باید ترتیب اعزام علاقه‌مندان به شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از درون استان سمنان نیز داده شود؛ ابتدا به تهران و قم و سپس به مشهد مقدس، که این امر از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی امکان‌پذیر خواهد بود و عملیاتی گسترده در حوزه جابه‌جایی مسافران را شامل می‌شود.

ماه‌هاست که مسئولان استان سمنان برنامه‌ریزی‌هایی را برای مدیریت این شرایط دشوار انجام داده‌اند و تنها زمان دقیق آن نامشخص بود. اکنون این رویداد فرا رسیده و اعزام داوطلبان و علاقه‌مندان برای حضور در مراسم وداع با پیکر شهید ایران در حال اجرا است.

همچنین برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای میزبانی از زائران رضوی تدارک دیده شده است که «میثم قدمی»، مدیرکل راهداری استان سمنان، در گفتگو با مهر به تشریح این مسائل پرداخته است:

ابتدا درباره کلیت موضوع توضیح دهید؛ حملونقل در این مراسم چگونه است؟

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سطح ملی برای وداع، تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، وظایفی برای هر استان تعیین شده است. در استان سمنان نیز به دلیل قرارگیری در مسیر رفت استان‌های تهران و قم، از یک سو میزبان زائران و سوگواران هستیم و از سوی دیگر، در پایان مراسم، میزبان زائران رضوی عازم مشهد خواهیم بود که برای تشییع پیکر رهبر شهید به مشهد می‌روند؛ از این رو، شرایط خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل با سایر نقاط تفاوت دارد.

کارگروه‌های ویژه‌ای در استان سمنان تشکیل شده و جلسات آن برگزار شده است. یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه حمل‌ونقل با مأموریت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است که راهبردها و تمهیدات لازم در آن پیش‌بینی شده است.

خوشبختانه در حوزه راهداری، تمام اکیپ‌های راهداری استان آماده‌باش بوده و اقدامات مطلوبی در زمینه نصب تابلوها و علائم هشداردهنده، خط‌کشی جاده‌ها، ارتقای روشنایی و روکش آسفالت انجام شده است.

یکی از نیازهای اساسی در استان سمنان، احداث پارکینگ‌ها بود که در تمام شهرستان‌ها به منظور توقف‌های گسترده و پیش‌بینی‌شده برای زائران رضوی اجرایی شده است.

همچنین تمهیداتی در حوزه مدیریت ترافیک اندیشیده شده تا کمترین مشکلات را شاهد باشیم؛ به‌گونه‌ای که در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تمام امکانات بسیج شده است.

پیش‌بینی می‌شود حجم زائران بسیار زیاد باشد؟

دقیقاً؛ یکی از دغدغه ها و مأموریت های ما، تأمین ناوگان جابهجایی این مسافران است؛ هم در نیمه اول مراسم تشییع به سمت تهران، و هم در نیمه دوم به سمت مشهد مقدس.

همچنین تردد افرادی که از درون استان سمنان به قم و تهران و در اواخر هفته آینده به مشهد سفر خواهند کرد تا در مراسم حضور یابند، نیازمند پوشش مناسب است.

در این زمینه با صنف رانندگان و اتوبوس داران، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سپاه پاسداران برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و با همکاری سپاه، ظرفیت‌های مورد نیاز مردم برای تأمین ناوگان اتوبوسی به‌طور کامل تأمین شده است.

در حوزه جابه‌جایی، هیچ مشکلی در استان سمنان وجود ندارد و روند اعزام سوگواران در روزهای آینده به تهران و قم حتی بهبود نیز خواهد یافت؛ چراکه اعضای صنف بیشتری حضور خواهند داشت و خدمات خوبی ارائه خواهد شد.

در زمینه جاده‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

علاوه بر خط‌کشی، ارتقای روشنایی، رنگ‌آمیزی و دیگر موارد، فضاسازی‌های جاده‌ای نیز در این ایام در دستور کار قرار داشته است. تابلوهای تبلیغاتی آماده شده و از دیروز رونمایی از آن‌ها انجام گرفته تا فضای استان نیز حال‌وهوای مراسم تشییع را منعکس کند.

در بحث ایمنی چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟

از دو ماه پیش، کارگروهی متشکل از راهداری و پلیس راه در استان سمنان تشکیل شد که محوریت آن بازدید قطعه به قطعه از مسیرها و جاده‌های بین‌شهری بود. در این بازدیدها، بیش از ۴۵ نقطه حادثهخیز در جاده‌های استان شناسایی شد که با توجه به زمان اندک و پیشبینی ترافیک سنگین، تلاش کردیم با آشکارسازی محیطی، استقرار ماشین‌آلات و دستگاه‌های امدادی، و انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی، تمام این نقاط را ایمنسازی کنیم.

همچنین در این ایام، به‌صورت مشترک با پلیس راه، آشکارسازی فیزیکی نقاط حادثه‌خیز و هشدار کاهش سرعت به رانندگان انجام خواهد شد تا ان شاءالله کمترین حوادث ممکن در استان رقم بخورد.

راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اکیپ‌های خود را در تمام جاده‌های استان مستقر کرده و جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات راهداری نیز در مسیرها آمادهباش هستند. تمام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم اندیشیده شده است.

برای حضور این حجم عظیم از مردم آمادگی دارید؟

می‌توانیم بگوییم که آمادگی ۱۰۰ درصدی در استان سمنان وجود دارد تا میزبان شایسته‌ای برای زائران رضوی و مهمانانی از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی باشیم.

همچنین تمهیدات لازم اندیشیده شده تا ضمن مدیریت ترافیک، بهترین خدمات را به زائران رضوی و سوگوارانی که به تهران و قم سفر می‌کنند، ارائه دهیم.

آمادگی ۱۰۰‌درصدی

در مجموع، استان سمنان با برنامه‌ریزی ماه‌های اخیر، بسیج کامل امکانات راهداری، ایمن‌سازی ۴۵ نقطه حادثه‌خیز، احداث پارکینگ‌های اضطراری، تأمین ناوگان اتوبوسی و هماهنگی با نهادهای مختلف، آمادگی ۱۰۰‌درصدی خود را برای میزبانی از حجم عظیم زائران رضوی و سوگواران عبوری به تهران، قم و مشهد اعلام کرده است؛ رویکردی همه‌جانبه که با تمرکز بر مدیریت ترافیک، کاهش تصادفات و ارائه خدمات اسکان و حمل‌ونقل، تلاش دارد تا این رویداد ملی با کمترین حادثه و بیشترین رضایت مسافران در این استان برگزار شود.