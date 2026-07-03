محمودی:وادادگی در برابر دشمن، خیانت به خون مطهر شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی، ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اصفهان که در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای حادثه ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ و محکومیت اقدام جنایت‌کارانه ناو آمریکایی در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، اظهار کرد: روز دوازدهم تیرماه به حق «روز افشای حقوق بشر آمریکایی» نام‌گذاری شده است؛ چرا که آمریکای جنایت‌کار با ادعاهای دروغین، خود بزرگ‌ترین دشمن و ناقض حقوق انسان‌ها در اقصی نقاط جهان است.

وی با مروری بر تاریخ ۲۰۰ ساله آمریکا افزود: این رژیم با راه انداختن حدود ۲۰۰ جنگ مستقیم و غیرمستقیم در کشورهایی نظیر ویتنام، فیلیپین، افغانستان و عراق، داغ‌های سنگینی بر پیشانی تاریخ بشریت نشانده است که با هیچ معیار اخلاقی و قانونی سازگاری ندارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر لزوم روشنگری و جهاد تبیین در دنیای امروز تصریح کرد: باید با روایتگری صادقانه و شجاعانه، ماهیت توخالی شعارهای حقوق بشری غرب برای جهانیان افشا شود و دستگاه دیپلماسی کشور پیگیری‌های حقوقی قاطعانه برای محاکمه عاملان این جنایات را در دستور کار قرار دهد.

حجت‌الاسلام محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروش ملت ایران و حضور حماسی مردم در مراسم تشییع شهید والامقام آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: پیام این حضور ۱۲۰ روزه و مستمر، استقامت، انتقام‌خواهی از جنایتکاران و پایبندی به آرمان‌های الهی است. این جمعیت میلیونی، هشداری جدی به دشمنان است که ملت ایران هیچ‌گاه از مسیر حق و خون شهدا عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با استناد به آیات ۲۱ و ۲۲ سوره آل‌عمران، عاقبت ستمگران را بسیار دردناک توصیف کرد و گفت: جنایت‌کاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی غاصب باید بدانند که وعده الهی حق است و طعم انتقام خون شهدا را خواهند چشید.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه، یادآور شد: وادادگی در برابر دشمن، خیانت به خون مطهر شهداست.

وی همچنین ضمن یادآوری حکم قطعی درباره اهانت‌کنندگان به مقدسات، تصریح کرد: امت اسلامی نسبت به هتک حرمت‌های این‌چنینی، گذشت نخواهد کرد و خون شهدا، خود مدیریت جبهه مقاومت را در برابر دشمنان بر عهده گرفته است.