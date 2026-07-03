امام جمعه سیراف: روایت صحیح از مذاکرات و تقویت وحدت ملی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: مذاکره به معنای پایان تقابل نیست، بلکه امتداد میدان نبرد در عرصه دیپلماسی است و باید با هدف تثبیت دستاوردهای ملی دنبال شود.

وی افزود: حضور آمریکا پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی، نشانه ناکامی راهبرد فشار و برتری نظامی است و نگاه به مذاکرات باید مبتنی بر هوشیاری، رصد دقیق و واقع‌بینی باشد، نه خوش‌بینی تاکتیکی.

امام جمعه سیراف با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا تصریح کرد: بی‌اعتمادی به دشمن نباید به بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان داخلی تبدیل شود و در فضای رسانه‌ای نیز باید بیش از هر چیز بر ماهیت غیرقابل اعتماد آمریکا تأکید شود.

لزوم رفع مشکلات معیشتی مردم

وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی نباید به مذاکرات گره بخورد، ادامه داد: دولت باید همزمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تقویت تولید، استفاده از توان ملی و اجرای برنامه‌های مستقل اقتصادی، مسیر رفع مشکلات معیشتی مردم را دنبال کند.

حجت‌الاسلام عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین سیره رهبر شهید انقلاب، مهم‌ترین هدف دشمن را ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مسئولان و مردم دانست و گفت: دشمن با جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و تحریف واقعیت‌ها در تلاش است اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایمان، خودباوری، شناخت صحیح از دشمن و تکیه بر توان داخلی، راه عبور از این جنگ شناختی است.

بازخوانی سیره رهبر شهید انقلاب

وی بازخوانی سیره رهبر شهید انقلاب را ضرورتی برای عبور از شرایط کنونی کشور برشمرد و افزود: الگوی حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت، مردم‌داری و خدمت صادقانه، مسیر پیشرفت و تحقق ایران قوی را هموار می‌کند.

امام جمعه سیراف با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، اقدامات آمریکا علیه ملت ایران را نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر دانست و خواستار مستندسازی، پیگیری حقوقی و تبیین بین‌المللی این جنایات شد.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، این حضور را نمادی از عزت، همبستگی و وفاق ملی دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد این رقابت‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و نمایش وحدت ملت ایران در برابر جهانیان بود.

حجت‌الاسلام عاشوری در پایان با تبریک چهاردهم تیرماه، روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از خدمات شهرداران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و کارکنان مدیریت شهری و روستایی شهرستان کنگان و شهرهای سیراف، کنگان و شیرینو قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون داشت.