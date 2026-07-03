امام جمعه عسلویه: اولویت جذب در صنایع با نیروهای بومی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: نیازی به دعوت مردم برای حضور در این مراسم نیست، زیرا ملت ایران با آگاهی و بصیرت، حضوری باشکوه و دشمنشکن رقم خواهند زد که بار دیگر عظمت ایران اسلامی را به جهانیان نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه ایران قوی، میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب است، افزود: در اندیشه آن امام شهید، ایران قوی یک آرمان دستنیافتنی نبود، بلکه راهبردی حیاتی برای عزت، اقتدار و پیشرفت کشور به شمار میرفت. ایشان تولید را به عزت ملی گره زد و صنایع دفاعی را به نماد توانمندی و غیرت ایرانی تبدیل کرد؛ بهگونهای که جمهوری اسلامی ایران با وجود سالها تحریم و فشار، به یکی از قدرتهای اثرگذار منطقه تبدیل شده است.
امام جمعه عسلویه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، مهمترین محور این پیام را ضرورت تبدیل «شعار تحول» به «فعل تحول» دانست و تصریح کرد: آثار این تحول باید بهصورت ملموس در زندگی روزمره مردم مشاهده شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح عوامل ماندگاری نهضت عاشورا، اراده الهی، اخلاص، جامعیت قیام امام حسین (ع) و جهاد تبیین را از مهمترین عوامل ماندگاری کربلا برشمرد.
وی با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران از جمله حملات اخیر، کشتار غیرنظامیان و حمایت از اقدامات تروریستی را نشانه تناقض آشکار میان ادعا و عملکرد این کشور دانست و گفت: آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، بزرگترین ناقض آن است.
لزوم رفع مشکلات آب و برق
امام جمعه عسلویه همچنین از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد و افزود: ملیپوشان کشورمان با وجود شرایط دشوار، عملکردی شایسته از خود به نمایش گذاشتند و حمایت گسترده ملت ایران از آنان جلوهای از وحدت و همبستگی ملی بود.
محمدی با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی و توانمند در صنایع منطقه اظهار کرد: نباید در شهرستان عسلویه جوان بیکار وجود داشته باشد و لازم است مدیران در انتصابها و جذب نیرو، ظرفیت جوانان متخصص شهرستان، منطقه و استان را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات آب و برق شهرستان، بر تقویت زیرساختها و رفع پایدار کمبود آب شرب تأکید کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار، نماینده مردم، فرماندار و مسئولان شرکت توزیع برق، اقدامات لازم برای رفع ضعف ولتاژ برق در چاهمبارک و پایداری شبکه در حال انجام است و امیدواریم این مشکل بهزودی برطرف شود.
امام جمعه عسلویه در پایان از مطالبهگری مردم، فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه در پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان قدردانی کرد.
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