مراسم «آقای شهید ایران» در ساحل عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فضایی سرشار از معنویت و اشتیاق، مردم ولایتمدار شهرستان عسلویه جمعه شب در مراسم ویژهای تحت عنوان آقای شهید ایران گرد هم آمدند تا مهر وفاداری خود را به رهبر شهید و آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید کنند.
این مراسم که در ساحل شهر عسلویه برگزار شد، میزبان حضور گسترده مردم و طیفهای مختلف اجتماعی بود.
اسکندر پاسالار، فرماندار شهرستان عسلویه، به همراه معاونان و رؤسای ادارات، در کنار مردم در این آیین حضور یافتند.
در این گردهمایی، امام جمعه شهرستان در سخنانی اثرگذار به تبیین ابعاد شخصیتی و جهادگونه رهبر معظم انقلاب پرداختند و حضور میلیونی مردم در تشییع قائد شهید امت را نشانهای از پیوند ناگسستنی میان مردم و رهبری دانستند.
اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در کنار تلاطم امواج خلیج همیشه فارس، فضایی حماسی و معنوی را خلق کرد که در آن شرکتکنندگان، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از میراث گرانبهای امام شهید تأکید ورزیدند.
نظر شما