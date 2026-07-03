به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی حیدری در خطبههای نماز جمعه کنگان با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حضور در این مراسم تنها شرکت در یک آیین نیست، بلکه تجدید بیعت با خون شهید، راه حق، عزت امت اسلامی و آینده روشن انقلاب است.
وی افزود: ملت ایران در فقدان رهبر خود اندوهگین است، اما هرگز از مسیر او عقبنشینی نمیکند و پرچم عزت، امید و مقاومت را بر زمین نخواهد گذاشت.
امام جمعه موقت کنگان با استناد به آیات و روایات، حضور در تشییع رهبر شهید را موجب نزول رحمت الهی و آمرزش گناهان دانست و با اشاره به موضوع خونخواهی شهدا گفت: خونخواهی رهبر شهید، تضمینکننده حیات، عزت و هویت امت اسلامی است و جامعه اسلامی نباید در برابر تعدی به اولیای الهی بیتفاوت باشد.
حیدری با اشاره به قیام مختار برای خونخواهی امام حسین (ع) افزود: برخورد قاطع با جنایتکاران، مانع تکرار جنایت علیه اولیای الهی میشود و این آموزهای ماندگار از تاریخ اسلام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ شناختی دشمن اظهار کرد: دشمن با تبلیغات رسانهای، نفوذ، تغییر محاسبات ذهنی، انحراف در اراده و ارائه تحلیلهای نادرست، درصدد ایجاد اختلال در نظام محاسباتی مسئولان و مردم است.
خطیب موقت نماز جمعه کنگان درباره مذاکرات نیز گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ناکامی دشمن، آنان را به مذاکره وادار کرده است، اما حفظ عزت و منافع ملی تنها با هوشیاری، تدبیر و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب امکانپذیر خواهد بود.
وی با گرامیداشت سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و هفته حقوق بشر آمریکایی، این حادثه را یکی از تلخترین فجایع انسانی معاصر توصیف کرد و افزود: آمریکا بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر در جهان است.
حیدری با توصیه به تقوا و نظم در امور، تقوا را زمینهساز رفع مشکلات، آمرزش گناهان و دستیابی به توفیقات الهی دانست و با استناد به حدیثی از امام جواد (ع)، بر ضرورت طلب توفیق از خداوند، خودسازی و پذیرش نصیحت تأکید کرد.
وی دعا را سلاح مؤمن برشمرد و گفت: تقوا، دعا، طلب شهادت و عاقبتبخیری، انسان را به قرب الهی و سعادت رهنمون میکند.
گرامیداشت روز قلم، روز شهرداریها و دهیاریها، تجلیل از فعالان این عرصه و اشاره به سالگرد کودتای نوژه از دیگر محورهای خطبههای نماز جمعه این هفته کنگان بود.
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