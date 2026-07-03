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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

حیدری: حضور در تشییع رهبر شهید تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است

حیدری: حضور در تشییع رهبر شهید تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است

بوشهر - امام جمعه موقت کنگان گفت: حضور آگاهانه و دشمن‌شکن مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، نماد وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با راه شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حیدری در خطبه‌های نماز جمعه کنگان با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حضور در این مراسم تنها شرکت در یک آیین نیست، بلکه تجدید بیعت با خون شهید، راه حق، عزت امت اسلامی و آینده روشن انقلاب است.

وی افزود: ملت ایران در فقدان رهبر خود اندوهگین است، اما هرگز از مسیر او عقب‌نشینی نمی‌کند و پرچم عزت، امید و مقاومت را بر زمین نخواهد گذاشت.

امام جمعه موقت کنگان با استناد به آیات و روایات، حضور در تشییع رهبر شهید را موجب نزول رحمت الهی و آمرزش گناهان دانست و با اشاره به موضوع خونخواهی شهدا گفت: خونخواهی رهبر شهید، تضمین‌کننده حیات، عزت و هویت امت اسلامی است و جامعه اسلامی نباید در برابر تعدی به اولیای الهی بی‌تفاوت باشد.

حیدری با اشاره به قیام مختار برای خونخواهی امام حسین (ع) افزود: برخورد قاطع با جنایتکاران، مانع تکرار جنایت علیه اولیای الهی می‌شود و این آموزه‌ای ماندگار از تاریخ اسلام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ شناختی دشمن اظهار کرد: دشمن با تبلیغات رسانه‌ای، نفوذ، تغییر محاسبات ذهنی، انحراف در اراده و ارائه تحلیل‌های نادرست، درصدد ایجاد اختلال در نظام محاسباتی مسئولان و مردم است.

خطیب موقت نماز جمعه کنگان درباره مذاکرات نیز گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ناکامی دشمن، آنان را به مذاکره وادار کرده است، اما حفظ عزت و منافع ملی تنها با هوشیاری، تدبیر و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با گرامیداشت سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و هفته حقوق بشر آمریکایی، این حادثه را یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی معاصر توصیف کرد و افزود: آمریکا بزرگ‌ترین مدعی دروغین حقوق بشر در جهان است.

حیدری با توصیه به تقوا و نظم در امور، تقوا را زمینه‌ساز رفع مشکلات، آمرزش گناهان و دستیابی به توفیقات الهی دانست و با استناد به حدیثی از امام جواد (ع)، بر ضرورت طلب توفیق از خداوند، خودسازی و پذیرش نصیحت تأکید کرد.

وی دعا را سلاح مؤمن برشمرد و گفت: تقوا، دعا، طلب شهادت و عاقبت‌بخیری، انسان را به قرب الهی و سعادت رهنمون می‌کند.

گرامیداشت روز قلم، روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تجلیل از فعالان این عرصه و اشاره به سالگرد کودتای نوژه از دیگر محورهای خطبه‌های نماز جمعه این هفته کنگان بود.

کد مطلب 6878220

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